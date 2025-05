Opnieuw eerste druk van Het Achterhuis gevonden in kringloopwinkel

Een bijzondere vondst in een kringloopwinkel vorige week heeft een man duizenden euro's opgeleverd. Nietsvermoedend kocht hij in een winkel in het zuiden van het land Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank. Het bleek een zeldzame eerste druk van het boek te zijn.De man had het boek nog nooit gelezen en beschouwde het als een gemis in zijn algemene kennis, vertelde hij later aan een taxateur. Dus nam hij het voor een klein bedrag mee naar huis. Eenmaal aangekomen sloeg hij het boek open en zag hij het jaartal 1947 staan. Hij realiseerde zich dat hij mogelijk een vroege druk in handen had en meldde zich bij veilinghuis Vendu in Rotterdam.Het bleek inderdaad om de eerste druk van het dagboek te gaan, die in 1947 verscheen. Het boek heeft nog steeds de stofomslag, wat het nog zeldzamer maakt."Gezien die omslag en de gele belettering, waaraan deze oplage te herkennen is, wisten we al vrij gauw dat dit echt om een eerste druk moest gaan", zegt taxateur Nicholas le Clercq. De oplage bestond uit slechts 3036 exemplaren, gedrukt onder leiding van Otto Frank, de vader van Anne.Gisteravond werd het boek geveild door Vendu. Het leverde 16.500 euro op. Meerdere partijen probeerden het boek te bemachtigen, schrijft Rijnmond. Maar de naam van de koper blijft geheim."We zijn heel tevreden met deze prijs", zegt Le Clerc. "En de verkoper hopelijk ook." Van de verkoopprijs gaat 21 procent aan kosten naar Vendu, dat komt neer op zo'n 3400 euro.Het Achterhuis is het best gelezen Nederlandstalige boek ter wereld. Het boek werd tientallen miljoenen keer verkocht en werd vertaald in ruim zeventig talen. Anne Frank kwam samen met haar zus in vermoedelijk februari 1945 om in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen. Eerder hadden ze in Auschwitz-Birkenau opgesloten gezeten. Daar stierf hun moeder in januari 1945. Het dagboek dat Anne bijhield, werd gepubliceerd dankzij haar vader, die de oorlog als enige van zijn gezin overleefde.In 2021 werd in Leiden een exemplaar van de eerste druk geveild voor 10.000 euro. Ook dat boek had nog de stofomslag die vaak ontbreekt. En vorig jaar werd in Burgum een eerste druk van het boek verkocht voor 3550 euro. Dat boek was ook gevonden in een kringloopwinkel.