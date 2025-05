Brits bedrijf zoekt oppas die kat melk geeft en speeltjes koopt

Een Brits bedrijf is op zoek naar een kattenoppas voor kantoorkat Jerry. De oppas moet de Britse korthaar verse melk geven, het dier verzorgen, met 'm spelen en elke vrijdag klassieke muziek afspelen. Wat dat schuift? Omgerekend tussen de 77 en 118 pond per uur.



Het is misschien wel dé droombaan van elke kattenliefhebber: betaald krijgen om een kat te verzorgen. Onderdeel daarvan is ook elke maand naar een luxe warenhuis gaan om daar nieuwe speeltjes voor Jerry te kopen. Door goed voor de Britse korthaar te zorgen, moet de oppas een veilige omgeving creëren die geschikt is 'voor een gevoelig dier'.



Jerry is de kat van Viktor Martynov, CEO van het Britse bedrijf Aviamarket. Omdat hij te druk was met zijn werk, besloot hij Jerry mee te nemen naar kantoor en op zakenreis. Het leek hem onverstandig de kat veel alleen te laten.



Wat bleek: door Jerry mee te nemen naar kantoor, verbeterde de sfeer op de werkvloer. "Iedereen wil hem aaien en hij vrolijkt mijn collega's op. Ze zijn gemotiveerder om naar kantoor te komen", zei Martynov tegen BBC. Het verkoopteam van het kleine bedrijf heeft zelfs een 'ochtendtraditie': de kat aaien zou geluk brengen.



Ook vertelde Martynov dat Jerry ooit heeft geholpen bij het sluiten van een deal. Tijdens gespannen onderhandelingen sprong Jerry op de schoot van de klant. Die bleek een kattenliefhebber te zijn. Zo sloeg de stemming om.

Reacties

22-05-2025 17:05:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.117

OTindex: 28.650

Hm, het wordt afgeraden om katten melk te geven. Volwassen zoogdieren kunnen daarvan aan de schijterij komen. Ze zijn lactose intolerant. Uitzondering: De meerderheid van Europese (blanke) mensen.

22-05-2025 17:49:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.792

OTindex: 95.207



Maar misschien wordt dat minder.



OT Vreemde techniek; wat als je klant een kattenhater is? @Emmo : toch zijn er veel mensen die hun kat melk geven.Maar misschien wordt dat minder.OT Vreemde techniek; wat als je klant een kattenhater is?

22-05-2025 20:37:43 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.006

OTindex: 3.188

Quote:

Wat bleek: door Jerry mee te nemen naar kantoor

Waarom dan een oppas? Waarom dan een oppas?

23-05-2025 05:54:31 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.855

OTindex: 1.162



Ze houden alleen van de kat in de baas zijn tijd . @omabep , niemand gaat in het weekend naar kantoor om de kat te verzorgen.Ze houden alleen van de kat in de baas zijn tijd .

23-05-2025 06:39:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.792

OTindex: 95.207



: Die kat woont niet op kantoor.

: En blijkbaar wil de baas zijn kat toch niet altijd overal mee naartoe nemen. Vandaar de oppas Het wordt iig goed betaald @Buick : Die kat woont niet op kantoor. @omabep : En blijkbaar wil de baas zijn kat toch niet altijd overal mee naartoe nemen. Vandaar de oppas

