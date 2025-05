Transvrouwen onthullen hun boezem tijdens protest

Topless protest in Edinburgh zorgt voor een hoop verontwaardigingZaterdag trokken trans vrouwen in actie voor het Schotse parlement. Topless, met rode verf over hun armen, tape over de mond en een witte roos in de hand, protesteerden ze tegen een recente uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. Dat bepaalde dat ‘geslacht’ voortaan strikt moet worden geïnterpreteerd als ‘biologische sekse’.Aanleiding voor het protest is een rechtszaak tussen de organisatie For Women Scotland en de Schotse regering. Het Britse Hooggerechtshof stelde daarin dat het woord ‘geslacht’ in de Equality Act alleen nog mag verwijzen naar het geboortegeslacht van een persoon. Niet naar hoe iemand zich identificeert.Dat heeft directe gevolgen: toegang tot bijvoorbeeld toiletten, kleedkamers en opvangplekken wordt bepaald op basis van geboortegeslacht. De Britse gelijkheidswaakhond EHRC adviseerde instellingen om dit beleid per direct toe te passen. Voor veel trans vrouwen betekent dat: geen toegang meer tot damestoiletten. In sommige gevallen worden ze zelfs geweerd uit herentoiletten.De topless actie was een weloverwogen keuze van de activisten: als het Hof hen juridisch als mannen ziet, dan mogen ze hun bovenlichaam publiekelijk ontbloten, zonder consequenties.Tijdens de actie werd een monoloog voorgedragen: “Deze uitspraak is een stap richting segregatie. Trans mensen worden geweerd uit ruimtes die ze al decennia zonder problemen gebruiken.” De demonstranten roepen de Schotse regering op om in verzet te komen, bijvoorbeeld via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “We zijn bang. We zijn boos. We rouwen.”