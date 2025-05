Een bijzondere aandoening maakt deze mensen 'té vriendelijk'

Stel je voor dat je iedereen die je tegenkomt direct in je hart sluit. Dat je geen onderscheid kunt maken tussen vriend en vreemde. Voor mensen met het Syndroom van Williams is dit de dagelijkse realiteit.

Deze zeldzame erfelijke aandoening, die bij ongeveer één op de 7.500 mensen voorkomt, zorgt ervoor dat mensen buitengewoon hartelijk en sociaal zijn. Ze zien werkelijk in iedereen een vriend. Dat lijkt prachtig, maar het heeft ook een keerzijde: deze overweldigende vriendelijkheid maakt hen kwetsbaar voor mensen met minder goede bedoelingen.

Wetenschappers hebben nu misschien ontdekt hoe dit komt. Bij mensen met Williams Syndroom ontbreekt een stukje van chromosoom 7, waardoor ze 25 tot 27 genen missen. Eén daarvan, het GTF2I-gen, blijkt een belangrijke rol te spelen bij sociaal gedrag. Grappig weetje: ook honden hebben een variant van dit gen, wat mogelijk verklaart waarom ze zoveel socialer zijn dan hun voorouders, de wolven.

Meer verbindingen in beloningscentrum

Uit hersenonderzoek blijkt dat mensen met Williams Syndroom meer verbindingen hebben in de hersengebieden die betrokken zijn bij beloning. Als zij een nieuw gezicht zien, maakt hun brein direct geluksstofjes aan.

De onderzoekers ontdekten ook dat de zenuwcellen in hun hersenen minder myeline hebben, een soort isolatielaag die zorgt voor snelle signaaloverdracht. Dit verstoort mogelijk de communicatie tussen hersendelen die angst en sociale beslissingen regelen.

Er gloort wel hoop aan de horizon. Een bestaand allergiemedicijn blijkt de aanmaak van myeline te kunnen verbeteren. Momenteel wordt onderzocht of dit medicijn kan helpen om mensen met het syndroom weerbaarder te maken, zonder hun warme persoonlijkheid aan te tasten.

