Zeilschip Mexicaanse marine vaart tegen Brooklyn Bridge, twee doden

In New York is een zeilschip van de Mexicaanse marine tegen de beroemde Brooklyn Bridge gevaren. Dat gebeurde tijdens een promotietoer in de Amerikaanse stad. De masten kwamen tegen de onderkant van de brug aan en braken af.Twee opvarenden zijn om het leven gekomen. Negentien anderen zijn gewond geraakt, van wie er twee in kritieke toestand verkeren. Het schip had zo'n 280 mensen aan boord.Op beelden is te zien dat het schip, met een enorme Mexicaanse vlag, onder de brug door vaart. De drie masten breken deels af. Het schip dreef daarna naar de rand van de East River. Omstanders rennen vervolgens weg van de kade.Op het moment van het ongeval was er veel verkeer op de iconische brug die de stadsdelen Manhattan en Brooklyn met elkaar verbindt. De brug, die 1883 open ging, is een toeristische trekpleister en een herkenningspunt van de stad. Ruim 100.000 voertuigen en 32.000 voetgangers maken er dagelijks gebruik van.De Mexicaanse marine zegt dat de Cuauhtemoc, een trainingsschip, dusdanig beschadigd raakte dat het niet verder kan varen. De toestand van het personeel en het materieel wordt gecontroleerd door de marine en lokale autoriteiten, staat in de verklaring.De Cuauhtemoc is een schip van ruim 90 meter lang en 12 meter breed. Elk jaar vertrekt het schip na afloop van de lessen aan de militaire marineschool om de opleiding tot cadet af te ronden. Dit jaar vertrok het op 6 april uit de haven van Acapulco aan de Mexicaanse westkust met 277 mensen aan boord.Het schip zou daarna 22 havens bezoeken in vijftien landen waaronder Kingston in Jamaica, Havana in Cuba en New York. Ook Reykjavik in IJsland, Bordeaux en Duinkerke in Frankrijk stonden op de planning.