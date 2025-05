Ouderenuitbuiting: zoon plukt moeder kaal

Een bejaarde vrouw uit Sappemeer bleek in het verzorgingshuis geen geld meer te hebben voor koffie en amper voor eten. Terwijl gedacht werd dat ze wat geld had voor haar laatste jaren.

De staf van het huis ging op onderzoek, schrijft het Dagblad van het Noorden. Wat bleek: de zoon van de dame had een machtiging om het vermogen van zijn moeder te beheren. En beheren dat deed hij, vooral voor zichzelf.

De oudedagsvoorziening van de bejaarde vrouw is nagenoeg verdwenen, terwijl haar zoon allerlei contante opnames en overboekingen doet sinds hij in 2015 een volmacht over haar kreeg. Het gaat om duizenden en soms wel tienduizenden euro’s per keer. Hij had ook een luxe camper aangeschaft.

De rechter kwam er aan te pas. De oude vrouw leefde al geruime tijd van diepvriesmaaltijden. Om de zoveel weken kwamen de man uit Hoogezand en zijn nieuwe partner langs om de vrieskist vol te stoppen. Bij de bezoeken werd haar leefgeld weer aangevuld tot 50 euro, waar ze vervolgens elke uitgave van moest verantwoorden. Deed ze dat niet, scholden haar zoon en schoondochter haar de huid vol, vertelde ze vorige week nog aan een onderzoeksrechter.

Inmiddels zijn de familieverhoudingen flink verslechterd. De moeder eist via haar bewindvoerder ruim 115.000 euro terug. ,,Ze is heel erg verdrietig’’, vertelt iemand van Slachtofferhulp aan het Dagblad van het Noorden. ,,Er is over haar gezegd dat ze dementerend zou zijn, maar het tegendeel is waar. Ze wil haar zoon nooit meer tegenkomen.’’

Omdat veel van de diefstal niet meer valt te bewijzen moet de zoon 75.000 euro terugbetalen en krijgt hij een forse taakstraf.

