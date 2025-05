Honden van rokende baasjes kampen vaker met gedragsproblemen

Wie in huis rookt, doet daar niet alleen zichzelf mee tekort. Ook de trouwe viervoeter krijgt ongevraagd elke trek mee, en dat kan serieuze gevolgen hebben. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat honden die samenleven met rokende baasjes vaker last hebben van gedragsproblemen.



Onderzoekers analyseerden meer dan driehonderd honden, waarvan de helft in een huis leefde waar gerookt werd. De uitkomst liegt er niet om: honden die regelmatig tabaksrook inademen, zijn niet alleen lichamelijk kwetsbaarder, maar laten ook opvallend ander gedrag zien. Ze zijn angstiger, sneller agressief, moeizamer te trainen en reageren onrustiger. Volgens de studie ervaren 'rookhonden' meer stress en stemmingswisselingen.



En het baasje? Die is vaak de enige oorzaak én de enige die het kan veranderen. Een hond kan geen raam openzetten of even naar buiten vluchten. Hij is overgeleverd aan de keuzes van zijn eigenaar.



Experts waarschuwen daarom dat er méér aandacht moet komen voor roken in huis, juist bij gedragsproblemen. En misschien moet er ook in antirookcampagnes vaker worden gewezen op het effect van een sigaret op je huisdier, want die ademt, net als jij, alles in.

Reacties

17-05-2025 18:16:06 Emmo

Stamgast



Nogal vreemde redenatie. Voor hetzelfde geldt zijn er secundaire gegevens die voor veranderend gedrag zouden kunnen zorgen.

Knullig onderzoek, als het goed weergegeven is.

- Oorzakelijk verband is niet gegeven of op z'n minst aannemelijk gemaakt.

- De mogelijkheid dat rokers bepaalde gedragskenmerken kunnen hebben die invloed kunnen hebben op het gedrag van de honden wordt niet aangegeven.

En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.

18-05-2025 11:58:30 BatFish

Oudgediende



@Emmo : Of slordig / populistisch journalistenwerk. Het gebeurt heel vaak dat van grondig onderzoek alleen een paar highlights in de krant komen en dan vaak nog zo ver versimpeld dat ook een kleuter het kan begrijpen. Daardoor lijkt de conclusie van het onderzoek totaal uit de lucht gegrepen.

18-05-2025 12:04:01 Emmo

Stamgast



@BatFish :

Of slordig / populistisch journalistenwerk. QuoteOf slordig / populistisch journalistenwerk. Dat is nog het meest waarschijnlijk. Elke onderzoeker zou vliegend de zak krijgen als een dergelijk onderzoek zou worden ingeleverd. (naar mijn volstrekt ondeskundologisch en ongenuanceerd oordeel zou iets dergelijks ook voor journalisten moeten gelden).

