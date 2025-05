Per ongeluk beton in rioolbuis, Deventenaren gevraagd minder wc te gebruiken

Ruim 9000 inwoners van Deventer krijgen van de gemeente het dringende verzoek om de wc zo min mogelijk door te spoelen. Doordat bij werkzaamheden gisteren een belangrijke rioolbuis is geraakt, kan afvalwater niet afgevoerd worden. RTV Oost schrijft dat de buis per ongeluk vol beton is gestort.De bedoeling van het advies is dat de rioleringen in het gebied zo min mogelijk afvalwater hoeven te verwerken en om ernstige verstoppingen te voorkomen."Als de rioleringen vol raken, kan het leiden tot overloop van vuil water dat terechtkomt in sloten, vijvers en ander open water", waarschuwt de gemeente. "Het risico op vissterfte en ernstige schade aan de natuur is daardoor groot."Het advies geldt voor bewoners en ondernemers in de wijken Colmschate-Zuid en Kloosterlanden. Naast het advies om het toilet zo min mogelijk door te spoelen, vraagt de gemeente mensen ook om de wasmachine of vaatwasser niet te gebruiken, zo min mogelijk te douchen of in bad te gaan en om het wassen van de auto uit te stellen.Het is nog niet bekend wanneer de problemen voorbij zijn of hoelang het advies geldt. De rioolbuis moet over een grote lengte worden vervangen.