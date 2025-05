Medewerker gevangenis Vught ontslagen na slapen in cel

Een medewerker van de gevangenis in Vught is op staande voet ontslagen omdat de werknemer 'onvoldoende professionele afstand' hield van de gedetineerden.



Aanleiding voor het ontslag is dat de medewerker in de cel van een gedetineerde heeft geslapen. De gevangene deed op dat moment elders aan een activiteit mee en was niet in de cel aanwezig.



De Dienst Justitiële Inrichtingen spreekt van laakbaar handelen.

Reacties

16-05-2025 12:54:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.761

OTindex: 95.131



En nu lekker vrij Lekker ontspannenEn nu lekker vrij

16-05-2025 14:42:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.048

OTindex: 28.645

@allone :

En nu lekker vrij QuoteEn nu lekker vrij Naar ik hoop op eigen kosten.

16-05-2025 20:01:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.536

OTindex: 96.897

Ik vraag me af waarom die medewerker daar was gaan slapen. Was hij door zijn vrouw buiten de deur gezet? Ik vraag me dan altijd af wat er écht aan de hand was....

17-05-2025 04:47:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.761

OTindex: 95.131



Misschien wilde hij alleen ff gaan liggen en is toen meteen in slaap gevallen?

Idd. Je weet de achtergrond niet. @Mamsie : gewoon moe? Niet geslapen ‘s nachts? Huilende baby thuis? Teveel gefeest?Misschien wilde hij alleen ff gaan liggen en is toen meteen in slaap gevallen?Idd. Je weet de achtergrond niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: