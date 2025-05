Voor krokodil aangezien kledingstuk zorgt voor ongerustheid

Het werd maandagavond even spannend in de Schiedamse wijk Dilleveld. Bewoners van de wijk wisten bijna zeker dat ze een krokodil zagen zwemmen in het slootje voor hun huis. Ze belden de politie, die rond 22.00 uur ter plaatse kwam, zo schrijft streekomroep Twee.



Een speciale eenheid van de dierenambulance, gespecialiseerd in gevaarlijke exoten, werd vervolgens opgeroepen. Er bleek echter geen geschikt materiaal beschikbaar om het dier te vangen. Bovendien zat de opvanglocatie al vol.



Daarom werd volgens de streekomroep de hulp ingeschakeld van Walter Getreuer van Reptielenzoo SERPO in Rijswijk. SERPO vangt onder andere slangen en krokodillen op. Toen Getreuer de foto's onder ogen kreeg, zag hij het meteen: dit is geen krokodil.



Wat het wel was? Een groene, gewatteerde bodywarmer in het water. Geen reden voor paniek dus!

Reacties

15-05-2025 16:34:00 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.761

OTindex: 95.131

… help. Een jas te water … help. Een jas te water

16-05-2025 09:49:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.536

OTindex: 96.897

Quote:

Een groene, gewatteerde bodywarmer in het water. Geen reden voor paniek dus!



Wel even controleren of de drager er niet nog inzat! Wel even controleren of de drager er niet nog inzat!

16-05-2025 14:45:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.048

OTindex: 28.645

@Mamsie :

Wel even controleren of de drager er niet nog inzat! QuoteWel even controleren of de drager er niet nog inzat! Die is door de krokodillen opgegeten

16-05-2025 16:56:05 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.643

OTindex: 57.149

in de Schiedamse wijk Krokodilleveld...

17-05-2025 00:12:53 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.190

OTindex: 24.719

@Sjaak : Waar is dat dan? Ik woon in Schiedam maar die wijk ken ik niet. Trouwens ook geen krokodil gezien de afgelopen tijd...

17-05-2025 00:22:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.048

OTindex: 28.645

@BatFish : Als je de "kroko" er af haalt. Wat houd je dan over?

