Franse mannen zorgen voor kwart meer uitstoot door autorijden en vlees eten

Autorijden en vlees eten spelen een belangrijke rol bij het verschil in uitstoot van broeikasgassen tussen mannen en vrouwen. Volgens Frans onderzoek vervuilen mannen het klimaat 26 procent meer door autoritjes en het eten van rood vlees.



Het onderzoek is gehouden onder 15.000 mensen in Frankrijk. De onderzoekers ontdekten ook dat het verschil in CO2-voetafdruk tussen mannen en vrouwen even groot is als het verschil tussen mensen met een hoger en mensen met een lager inkomen.



Wat onderzoek naar 'genderkloven' moeilijk maakt, is dat een mannenlijf een hogere dagelijkse energiebehoefte heeft dan dat van een vrouw, maar mannen blijken onevenredig meer te eten dan vrouwen. Daarnaast verdienen mannen over het algemeen meer. Een hoger salaris gaat gepaard met meer milieuvervuilende emissies uitstoten.



De eerdergenoemde 26 procent verandert naar 18 procent verschil tussen mannen en vrouwen als er rekening wordt gehouden met sociaaleconomische factoren zoals inkomen en opleiding.



De resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat rood vlees en auto's verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de verschillen in CO2-voetafdruk. Dat zijn goederen die zorgen voor een hoge uitstoot, en die vaak te koppelen zijn aan de mannelijke identiteit. De onderzoekers vonden geen genderkloof door vliegreizen.



Het onderzoek is uitgevoerd onder Franssen, maar het Nederlandse Voedingscentrum ziet dat mannen ook hier meer vlees eten dan vrouwen. Mannen eten gemiddeld 800 gram vlees per week, tegenover de 550 gram van vrouwen.



En volgens een recent artikel van het informatiecentrum van de Verenigde Naties verdienden vrouwen in Frankrijk in 2023 een uurloon dat 12,2 procent lager lag dan dat van mannen. In Nederland is dat verschil niet heel anders: daar verdienden vrouwen 12,5 procent minder per uur dan mannen.



Dat geslacht een rol speelt bij emissie-uitstoot, bleek ook uit Zweeds onderzoek dat jaren geleden werd gedaan. Een conclusie daaruit was dat de spullen die mannen kopen 16 procent meer klimaatopwarmende emissies veroorzaken dan die van vrouwen. Ook als uitgegeven bedragen overeenkomen.

Reacties

15-05-2025 15:34:28 allone

Oudgediende



Evrouwcipatie? Tijd voor emancipatieEvrouwcipatie?

15-05-2025 17:14:45 Emmo

Stamgast



Quote:

Daarnaast verdienen mannen over het algemeen meer.

Terecht, natuurlijk.

Hoewel ik het vrij vreemd vind. Ik kom uit een typisch mannenberoep, maar de CAO-beloningen zijn voor beide seksen gelijk.



En waarom ik vind dat ongelijke beloning terecht is? Simpel:



In Spanje (en een aantal andere landen) kun je als vrouw twee dagen in de maand vrijaf krijgen wegens menstruatie perikelen. Er van uitgaande dat deze regeling terecht is levert de gemiddelde vrouw dus twee dagen per maand minder werk af dan een man. Ga uit van 20 dagen actuele werktijd per maand, dan zou dat betekenen dat een vrouw voor de werkgever 10% duurder is, of beter gezegd, minder oplevert.



Vanuit het gezichtspunt van de werkgever is de vrouw 10% minder productief (alle andere factoren als gelijk beschouwend).



Al heb ik een donkerbruin vermoeden dat niet alle dames het met me eens zullen zijn Terecht, natuurlijk.Hoewel ik het vrij vreemd vind. Ik kom uit een typisch mannenberoep, maar de CAO-beloningen zijn voor beide seksen gelijk.En waarom ik vind dat ongelijke beloning terecht is? Simpel:In Spanje (en een aantal andere landen) kun je als vrouw twee dagen in de maand vrijaf krijgen wegens menstruatie perikelen. Er van uitgaande dat deze regeling terecht is levert de gemiddelde vrouw dus twee dagen per maand minder werk af dan een man. Ga uit van 20 dagen actuele werktijd per maand, dan zou dat betekenen dat een vrouw voor de werkgever 10% duurder is, of beter gezegd, minder oplevert.Vanuit het gezichtspunt van de werkgever is de vrouw 10% minder productief (alle andere factoren als gelijk beschouwend).Al heb ik een donkerbruin vermoeden dat niet alle dames het met me eens zullen zijn

15-05-2025 19:22:26 allone

Oudgediende



kunt krijgen, al blijft de vraag of het ook gebeurt.. @Emmo : ik ben onder de indruk dat men in Spanje (en andere landen?) daarvoor vrijkrijgen, al blijft de vraag of het ook gebeurt..

15-05-2025 22:03:32 Beereekhoorn

Oudgediende



@Emmo : in Nederland moetje je ziek mekden voor dat soort perikelen en daarna krijg je een heleboel nonsens als je dat elke maand doet van extra doktersbezoek tot 'gesprekken' enzo

.... (ik was altijd minstens twee dagen doodziek in de maand) en nu zo blij dat dat voorbij is



Laatste edit 15-05-2025 22:04 in Nederland moetje je ziek mekden voor dat soort perikelen en daarna krijg je een heleboel nonsens als je dat elke maand doet van extra doktersbezoek tot 'gesprekken' enzo.... (ik was altijd minstens twee dagen doodziek in de maand) en nu zo blij dat dat voorbij is

16-05-2025 09:47:06 Mamsie

Oudgediende



Toen een Papendrechtse huisarts vele jaren geleden een parttime assistente zocht en uit 40 sollicitatiebrieven mij koos, als 50-jarige was dat uitermate slim van hem. Hij kreeg een ruime ervaring en goede reputatie in dienst. Wat hij níét kreeg..... menstruatienarigheid, zwangerschapsverlof, zieke kindjes waarvoor moeder moest thuisblijven en allerhande toestanden .

Maar 6 jaar werken zonder gedoe.

Een jonge, frisse meid achter de balie is leuk hoor, maar er kan altijd van alles aan de hand zijn.

En een ouwe meid, die er nét zoveel zin in heeft en gewoon altijd komt, is gewoon praktisch.

16-05-2025 10:58:56 MIADIA

Oudgediende



ondertussen heeft het aantal betaalde uren niet echt te maken met hoe hard iemand werkt, je kunt voor full-time op de rol staan maar zoveel rookpauzes nemen dat je alsnog minder productief bent dan iemand die deeltijd werkt.



maar als je allebei x bedrag krijgt voor y uur en de vrouw doet geen y uur maar z uur is de beloning toch nog steeds gelijk, ze maakt er alleen minder gebruik van? @Emmo : bij mijn eerste baan na mijn studie waren er een heel aantal jonge mannen die 4 dagen/week werkten, gewoon omdat ze dan een dag extra voor zichzelf hadden. ik werkte 5 dagen/week, maar toen ik een kind had gekregen en ook een dag minder ging werken was dat ineens een probleem (kennelijk omdat ik het niet voor mezelf deed maar voor mn kind) want vrouwen werken ALTIJD al minder dan mannen etc etc etcondertussen heeft het aantal betaalde uren niet echt te maken met hoe hard iemand werkt, je kunt voor full-time op de rol staan maar zoveel rookpauzes nemen dat je alsnog minder productief bent dan iemand die deeltijd werkt.maar als je allebei x bedrag krijgt voor y uur en de vrouw doet geen y uur maar z uur is de beloning toch nog steeds gelijk, ze maakt er alleen minder gebruik van?

16-05-2025 14:48:04 Emmo

Stamgast



@MIADIA :

maar als je allebei x bedrag krijgt voor y uur en de vrouw doet geen y uur maar z uur is de beloning toch nog steeds gelijk, ze maakt er alleen minder gebruik van? Quotemaar als je allebei x bedrag krijgt voor y uur en de vrouw doet geen y uur maar z uur is de beloning toch nog steeds gelijk, ze maakt er alleen minder gebruik van? Quote:

( alle andere factoren als gelijk beschouwend) dáárom:

