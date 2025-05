Eend begaat flinke snelheidsovertreding en wordt betrapt door Zwitserse flitspaal

Een eend die de regels aan zijn laars lapt. In het Zwitserse plaatsje Köniz, vlakbij Bern, gebeurde het. Het dier vloog met 52 kilometer per uur voorbij een flitspaal in een 30 kilometerzone. Dat werd vastgelegd door de snelheidscamera. Opmerkelijk genoeg gebeurde zeven jaar geleden précies hetzelfde.Bij het zien van de radarbeelden moesten de agenten eerst lachen. Duidelijk te zien is hoe een wilde eend met (te) hoge snelheid over de Wangentalstrasse vliegt.De gemeente Köniz, die de beelden deelt op haar Facebookpagina, vraagt zich met een knipoog af of het hier om een ‘beruchte hardrijder’ en ‘recidivist’ gaat. Precies zeven jaar geleden, op dezelfde datum, werd namelijk op exact dezelfde plek en met exact dezelfde snelheid een eend geflitst.Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemeenschap twijfelt over de echtheid van het beeld. De politie verzekert dat het onmogelijk is om de beelden of het radarsysteem te manipuleren, meldt de krant Berner Zeitung. De computersystemen worden jaarlijks gekalibreerd en getest door het Zwitserse Federale Instituut voor Metrologie en de foto’s worden verzegeld.Waarom de eend zoveel haast had, blijft de vraag. Wat wel zeker is, is dat het dier zonder boete wegkwam.