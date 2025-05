Schaapskudde Elspeet stopt na 50 jaar door klagende omwonenden

Na 50 jaar stopt de Schaapskudde Elspeter Heide per direct, omdat bezwaren van omwonenden de bouw van een nieuw onderkomen blokkeren. De dreigende jarenlange juridische procedure die deze klachten met zich mee brengen dwingt de schaapskudde in het Gelderse Elspeet tot stoppen.



Al negen jaar is de stichting achter de kudde op zoek naar een geschikte locatie om haar schapen onder te brengen. Samen met de gemeente heeft de stichting tal van mogelijke locaties proberen te bemachtigen. In februari dit jaar leek de oplossing gevonden, de gemeente vond een geschikte locatie en kocht deze aan. Voor informeren of de buurt het eens was met het aanleggen van een schaapskooi in hun straat was alleen geen tijd.



Omwonenden van de beoogde locatie bleken geen voorstander van hun nieuwe buren. Ze zijn bang voor geur- en geluidsoverlast. Een dertigtal buurtbewoners dienden een klachtenbrief in bij de gemeente. Mocht het erop aankomen zouden deze mensen naar de rechter stappen. De stichting vreest voor een jarenlange juridische procedure. "We zijn al zolang bezig en hebben nu nog geen toekomstbestendig beeld voor onze schapen", vertelt voorzitter Jan van Unen. "De huidige locatie is voor onze herders onhoudbaar en dus zijn we gedwongen onze stichting op te heffen."



Nadat het nieuws van het opheffen van de stichting uitkwam is een petitie gestart die al meer dan 4000 keer ondertekend is. De stichting hoopt door dit teken van steun een gesprek te starten met de klagende omwonenden en zo toch in te kunnen trekken op de nieuwe locatie.



Verantwoordelijk wethouder Wichtert Stoffer laat weten dat deze petitie niet veel verandert aan de situatie: "We moeten de vergunningsprocedure afwerken en de klachten van de omwonenden hierin meenemen. De petitie verandert niets aan deze procedure."

Reacties

14-05-2025 14:12:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 69.038

OTindex: 28.645

Sommigen lopen altíjd te mekkeren.

14-05-2025 14:20:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.530

OTindex: 96.894

Het lijkt me nou juist zo makkelijk om in slaap te komen. De schaapjes die je moet tellen vlak naast de deur!

Mensen...... je begrijpt ze niet! 🤔

