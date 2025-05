Rijinstructeur en leerlingen onder invloed tijdens rijlessen in Eindhoven

Bij een controle van lesauto's in Eindhoven heeft de politie meerdere mensen betrapt op rijden onder invloed.



In totaal werden de inzittenden van 48 lesauto's gecontroleerd. Van vier leerlingen en een instructeur werd vastgesteld dat zij tijdens de rijles onder invloed waren van verdovende middelen.



Om welke middelen het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij de betrokkenen is bloed afgenomen voor verder onderzoek.



Daarnaast bleek een instructeur niet te kunnen laten zien dat hij bevoegd was om rijles te geven. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.



Bij een soortgelijke controle in Den Bosch werden vorige maand zes leerlingen betrapt op rijden onder invloed. Een van hen kreeg bovendien les van een instructeur die onder invloed van cocaïne bleek te zijn, schrijft Omroep Brabant

Reacties

14-05-2025 11:11:02 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.185

OTindex: 24.702

Slecht voorbeeld doet slecht volgen.

