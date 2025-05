Nieuwe Paus dekte misbruikschandalen toe

Conservatieve katholieken hebben, nog voor het conclaaf, de nieuwe Paus ervan beschuldigd dat hij, zowel in Chicago als in Peru, misbruikschandalen heeft toegedekt.

De afgelopen maanden, en meer specifiek in de uren voorafgaand aan het conclaaf, is kardinaal Robert Francis Prevost het onderwerp geweest van een campagne, georkestreerd door ultraconservatieve sectoren binnen de kerk.



De beschuldiging draait om zijn vermeende doofpotaffaire rond verschillende gevallen van seksueel misbruik gepleegd door een Peruaanse priester in 2004. Volgens deze versie was Prevost op de hoogte van de gevallen en verzuimde hij ze te onderzoeken in 2022, toen hij bisschop was van Sufar en apostolisch administrator van Chiclayo, gelegen aan de noordkust van Peru. Het Vaticaan heeft deze beschuldigingen met klem ontkend.



Officiële bronnen bevestigen dat de Congregatie voor de Geloofsleer, wetende dat dergelijke beschuldigingen tegen Prevost de ronde deden, een grondig onderzoek naar de gevallen heeft ingesteld en tot de conclusie is gekomen dat het gedrag van de nieuwgekozen paus onberispelijk was.



Het dossier tegen Prevost – vrijgegeven door enkele onbetrouwbare digitale media – beweert dat drie zusters in april 2022 de bisschop ontmoetten om te melden dat twee priesters uit zijn bisdom hen in 2004 hadden misbruikt toen ze tussen de negen en veertien jaar oud waren. Volgens de aanklagers vertelde Prevost hen dat de kerk geen middelen had om de zaak te onderzoeken, hoewel hij hen aanmoedigde om de zaak bij de burgerlijke autoriteiten te melden. Hij verzekerde hen dat er binnen de kerk een onderzoek zou worden gestart zodra de zaak werd gemeld.



De zusters beweerden dat Prevost hen had doorverwezen naar het Luistercentrum, een instelling die de bisschop enkele weken eerder had opgericht om slachtoffers van misbruik te helpen. Volgens het dossier benaderden de zusters vervolgens de politie om aangifte te doen, maar kregen te horen dat de zaak al was verjaard vanwege de verjaringstermijn.



Het 18 pagina's tellende rapport beschuldigt Prevost ook van een andere zaak van seksueel misbruik, waarbij een priester in Chicago betrokken was, in de doofpot te hebben gestopt, toen de huidige paus provinciaal overste van de Augustijnen was. Het Vaticaan stelt dat het deze beschuldigingen eveneens heeft onderzocht en geen bewijs heeft gevonden om ze te staven. Dezelfde bronnen suggereren dat het verdacht is dat deze aanval op Prevost vlak voor het conclaaf plaatsvond, toen zijn naam al werd overwogen als potentiële pauskandidaat.



Prevost werd tussen 2014 en 2023 door paus Franciscus aangesteld als toezichthouder op het bisdom Chiclayo. In die periode beschuldigden verschillende maatschappelijke organisaties hem ervan het misbruik door de twee priesters in de doofpot te stoppen. Net als het Vaticaan nu doet, ontkende het bisdom deze beschuldigingen destijds ook met klem.



Donderdagmiddag, een uur nadat Prevost, die al bekleed was als Leo XIV, op het balkon van de Sint-Pieter verscheen, verklaarde de Peruaanse journalist Pedro Salinas, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de Sodalitium Christianae Vitae-beweging – een organisatie die onlangs door paus Franciscus werd ontbonden vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik en sekteachtige trekjes – dat de beschuldigingen tegen Prevost absoluut onjuist waren: "Er is geen enkel documentair bewijs of concrete getuigenis die naar Prevost wijst."



In Peru zou Prevost duidelijk de kant van de slachtoffers in het Sodalitium-schandaal hebben gekozen. Verslaggevers Pedro Salinas en Paola Ugaz, die de zaak in 2015 met een boek aan het licht brachten, werden jarenlang geconfronteerd met intimidatie door de media en de rechterlijke macht zonder dat de Peruaanse kerk actie ondernam. Ze beweren echter dat ze in Prevost een sterke bondgenoot hebben gevonden, die een doorslaggevende rol speelde bij het mogelijk maken van hun directe toegang tot paus Franciscus in het Vaticaan. Nadat Jorge Mario Bergoglio informatie uit de eerste hand van journalisten had ontvangen, besloot hij een groot onderzoek te starten. Dit onderzoek werd in januari 2025 afgerond met de ontbinding van Sodalicio.

Reacties

12-05-2025 20:51:29 submarine

Erelid



WMRindex: 1.281

OTindex: 494

Wie een beetje zoekt op het internet komt al gauw tot de conclusie dat de nieuwe paus alleen maar gekozen is omdat hij de misbruikschandalen onder de pet probeert te houden. Tot zover de 'inspiratie door de Heilige Geest', die de kardinalen zou hebben geleid bij het uitkiezen van een nieuwe paus.

13-05-2025 04:33:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.732

OTindex: 95.106

Is dit raar nieuws, oud nieuws, of slecht nieuws?

Hopelijk is er straks nieuw nieuws en beter nieuws.

