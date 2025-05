Japanse datingapp komt met functie tegen vreemdgaan

Een populaire Japanse datingapp heeft een bijzondere functie in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen vreemdgaan. Met een systeem dat lijkt op DigiD kunnen mensen hun burgerlijke stand verifiëren en uploaden in hun profiel van datingapp Tapple. Dan komt er een vinkje in hun profiel: een bevestiging dat ze ongehuwd zijn.



Tapple heeft een vragenlijst rondgestuurd onder zijn ruim 20 miljoen gebruikers. Naar eigen zeggen komt daaruit het beeld naar voren dat het merendeel van de gebruikers zich zorgen maakt over mensen die liegen over of ze een relatie hebben. Van de 5500 respondenten zou bijna 54 procent van de mannen en bijna 69 procent van de vrouwen zich daar zorgen over maken.



Bijna alle vrouwen en het overgrote deel van de mannen zegt bewijs te willen dat de mensen met wie ze daten daadwerkelijk single zijn, aldus het bedrijf. Met de nieuwe functie wordt het profiel in de app vergeleken met de officiële gegevens die bekend zijn bij de Japanse overheid. Als de data overeenkomen, krijgen mensen dat te zien op hun profiel. De accounts van getrouwde gebruikers worden geschorst.



Ook in Japan hebben datingapps de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Een kwart van de stellen onder de 40 jaar die de afgelopen 5 jaar zijn getrouwd, heeft elkaar ontmoet op een datingapp, bleek eerder uit onderzoek van de Japanse overheid.



Japan heeft een van de oudste bevolkingen ter wereld. Het geboortecijfer en het aantal huwelijken dalen al jaren. De overheid neemt diverse maatregelen om het tij te keren. Zo kwam de stad Tokio vorig jaar met zijn eigen datingapp.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: