Lichaam Japanner na drie maanden geborgen uit zinkgat

Drie maanden nadat hij met zijn vrachtwagen in een zinkgat was gereden, is het lichaam van een 79-jarige Japanner gevonden. De man raakte spoorloos toen hij met zijn voertuig in het gat reed bij een voorstad van Tokio.



Het zinkgat was ontstaan door een lek in de waterleiding onder het wegdek. Daardoor spoelde de ondergrond weg en vormde zich uiteindelijk een metersbreed gat in de grond. De vrachtwagen van de man verdween er volledig in.



Reddingswerkers vermoedden dat de man bekneld was geraakt onder het voertuig. Pogingen hem te bergen mislukten. 1,2 miljoen mensen in het omliggende gebied werd gevraagd minder water te gebruiken, omdat rioolwater de reddingsoperatie bemoeilijkte.



In de dagen erna gingen bergers ervan uit dat het lichaam verder de holte in was gespoeld, zo'n 30 meter dieper de aarde in. Daarop werd besloten ondergronds een weg naar die plek te banen. De hulpverleners vonden het lichaam van de man eerder vandaag. De burgemeester van Yashio heeft nabestaanden zijn condoleances aangeboden.



Doordat de schade was ontstaan door verroeste pijpen, leidde het voorval tot meer aandacht voor het verouderde leidingwerk van steden. De Japanse Rijkswaterstaat telde door heel het land ruim 10.000 zinkgaten, vooral ontstaan door lekkende rioolleidingen.

