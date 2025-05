Zeldzaamheid: zwaardvis spoelt aan bij Eemshaven

Op het wad bij de Eemshaven in Groningen is een zwaardvis gevonden. Het is voor het eerst in bijna veertig jaar dat een Xiphias gladius is aangetroffen aan de Nederlandse kust.Het dode dier werd gisteren gezien door hobbyfotograaf Martin Knol uit Winsum. "Ik nam een foto toen ik iets voorbij zag drijven", zegt hij bij RTV Noord. "Het zag er vreemd uit. Toen ik de foto had uitvergroot, zag ik de punt van het zwaard van de vis. Heel bijzonder.""De zwaardvis is echt een zeldzaamheid aan de Nederlandse kust", reageert Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. "De afgelopen honderd jaar zijn er voor zover bekend maar drie gevonden. Dode exemplaren waarschijnlijk, want levend zijn deze pijlsnelle dieren erg lastig te zien."Het dode dier is overgebracht naar Ecomare op Texel. Daar moet uit onderzoek blijken waaraan de zwaardvis is bezweken en hoe die bij de Eemshaven terecht is gekomen. Zwaardvissen zwemmen wel in de Middellandse Zee en in de grote oceanen, maar komen in de Noordzee normaal niet voor.Conservator Pierre Bonnet van Ecomare is al net zo onder de indruk van de vondst: "Dit is echt extreem zeldzaam", stelt hij. "Dit is de vierde keer in ruim een eeuw tijd dat er een exemplaar wordt gevonden. Hoe zeldzaam wil je het hebben?"Wat Bonnet betreft krijgt de zwaardvis na het onderzoek een plekje in zijn natuurmuseum. "Ik zou er graag een afgietsel van maken en het geraamte inclusief zwaard conserveren", filosofeert hij. "Maar daar is wel geld voor nodig en wij zijn niet rijkste instelling."