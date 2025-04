Eelco (75) gooide water over wildplasser

De 75-jarige Eelco uit Amsterdam gaat viraal op TikTok. Een video waarin hij een emmertje vol water over een wildplasser voor zijn deur gooit is inmiddels al bijna zes miljoen keer bekeken. "Ik ben een soort waterspuwer geworden", zegt de Amsterdammer tegen RTL Nieuws."Ik vind het wel leuk dat die video nu viraal gaat", zegt Eelco. "Mijn neefje houdt dat allemaal bij en brengt me daar dan van op de hoogte. 'Je hebt zoveel miljoenen kijkers', zegt-ie dan. Ik ben nog nooit viraal gegaan, dus dat is wel leuk." Online krijgt hij veel positieve reacties op zijn daad.Eelco woont in het centrum van Amsterdam en dus was het zaterdag groot feest voor zijn deur. "Je weet hoe dat gaat", zegt hij. "Koningsdag in Amsterdam is altijd hartstikke druk en gezellig. Maar daarnaast zijn er ook altijd wildplassers. Als je moet gaan, dan moet je. Maar je wilt natuurlijk niet dat dat voor je eigen deur gebeurt."Dus kwam Eelco in actie toen dat wel gebeurde. "Er stond een champagnekoeler met een fles erin. Ik heb die fles eruit gehaald en toen het water dat erin zat omgekiept", zegt Eelco met een lach.Op de video is te zien hoe de jongen volledig verbaasd reageert en daarna druipend afdruipt.