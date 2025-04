Vermiste teckel Valerie na 529 dagen in Australische wildernis gevonden

De vermiste dwergteckel Valerie die sinds november 2023 vermist was is na 529 zoeken eindelijk gevonden. Het dier overleefde al die tijd in het wild op het Australische eiland Kangaroo Island. Het beestje werd gevonden door vrijwilligers van Kangala Wildlife Centre, maakte de dierenwelzijnsorganisatie via sociale media bekend.Vorige maand werd al bekend dat het hondje, tegen ieders verwachting in, nog steeds leefde. Meerdere mensen op het eiland hadden de teckel gezien en het lukte om foto's van de hond te maken als bewijs.Het Australische stel van wie het hondje is, Georgia Gardner en Josh Fishlock, waren in november 2023 op vakantie in Stokes Bay, een strand op Kangaroo Island. Het hondje sloeg op de vlucht en liet zich niet meer vangen. Na dagenlang zoeken moesten Josh en Georgie noodgedwongen terugkeren naar huis, in Sydney, zo'n 1500 kilometer verderop.Vanwege de wilde dieren op het eiland werd al snel de hoop opgegeven dat het hondje ooit teruggevonden zou worden.Het lokale Kangala Wildlife Centre zegt meer dan duizend uur naar het hondje te hebben gezocht. Vrijwilligers legden bij die zoektocht 5000 kilometer af. Het eiland is groter dan de provincie Overijssel.Maar nu, bijna anderhalf jaar nadat het hondje vermist is geraakt, is het gelukt om haar te vangen en het hondje in veiligheid te brengen. "We zijn enorm opgelucht en blij dat Valerie eindelijk veilig terug is", schreef de dierenwelzijnsorganisatie bij beelden van het hondje.De organisatie schrijft dat het nu gaat zorgen dat de hond veilig herenigd zal worden met haar ouders, Josh en Georgie.Er was de afgelopen tijd veel media-aandacht voor de zoektocht, onder meer The New York Times, The Guardian en The Times schreven erover.