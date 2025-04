Heerlijke voetbalhumor: tegenstander Almere City stuurt GA Eagles anti-kater pakket

Mooie voetbalhumor vanuit Almere City naar Go Ahead Eagles. De ploegen staan zondag tegenover elkaar en om fris aan de aftrap te verschijnen heeft de ploeg uit Flevoland een anti-kater pakket naar Deventer gestuurd.Go Ahead won maandag de KNVB Beker en heeft daarna ongeveer drie dagen feestgevierd.Op het Instagram-kanaal van Victor Edvardsen is te zien dat de Deventer club een pakket kreeg opgestuurd met onder meer zakdoekjes, een zonnebril, een flesje water, paracetamol en een mooi detail: A tot Z bruistabletten, met een knipoog naar de tegenstander in de finale, AZ.Van tegenstanders naar bewonderaarsAlmere deed er een kaartje bij met de tekst: "Gefeliciteerd kampioenen! Vanuit het rood-zwarte hart van Almere: Dikke props voor jullie seizoen. Jullie hebben het veld laten spreken, de tribunes laten koken en de bokaal naar binnen gestreden. Van tegenstanders naar bewonderaars! Team ACFC."Middenvelder Enric Llansana liet zich tijdens de huldiging, met een borreltje op, al uit over het duel van zondag. Hij zei: "Als Almere zondag niet van ons wint, dan weet ik het niet meer." Hij werd door aanvoerder Mats Deijl echter al snel gecorrigeerd. Zondag om 16.45 uur is de aftrap en gaan we zien hoe de eerste wedstrijd na de finale gaat lopen voor Go Ahead.