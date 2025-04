46 zoekgeraakte kunstwerken van gemeente Maashorst vermoedelijk weggegooid

De 46 kunstwerken die de Brabantse gemeente Maashorst vorig jaar was kwijtgeraakt, zijn vermoedelijk bij het grofvuil beland. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Een van de zoekgeraakte werken is een zeefdruk van koningin Beatrix uit de jaren 80, gemaakt door Andy Warhol. Deze en andere kunstwerken zijn vermoedelijk voorgoed verloren.



De kunstwerken waren vroeger eigendom van Uden. Dat was een van de gemeenten die in 2022 opgingen in de nieuwe gemeente Maashorst. In aanloop naar de fusie is de kunstcollectie van Uden in kaart gebracht. Een aantal kunstwerken is in bruikleen gegeven aan Museum Krona in Uden, een deel hangt in het nieuwe gemeentehuis en een deel is teruggegeven aan de kunstenaars.



Vorig jaar november werd duidelijk dat van zo'n vijftig werken de locatie niet bekend was. De gemeente deed aangifte bij de politie en schakelde een onderzoeksbureau in dat moest helpen de kunstwerken boven water te krijgen. Dat concludeert nu dat 46 kunstwerken hoogstwaarschijnlijk bij het grofvuil terecht zijn gekomen, schrijft Omroep Brabant. Iets wat de gemeente zelf al vermoedde. "Zo ga je niet met waardevolle spullen om. Maar het is wel gebeurd. Dat betreuren wij", zegt burgemeester Hans van der Pas.



Tijdens de verbouwing van het gemeentehuis lagen de kunstwerken opgeslagen in de kelder. Maar daar werd niet zorgvuldig mee omgegaan, concluderen de onderzoekers. Zo lagen de kunstwerken er onbeschermd, zijn ze verschillende keren verplaatst en liepen diverse werken door een lekkage in 2023 waterschade op. Vervolgens zijn de kunstwerken op verschillende momenten afgevoerd naar het grofvuil.



Hoe en wanneer dit precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Zo blijkt uit verklaringen dat de zeefdruk van Warhol in september 2023 nog is gezien en bleek die ook waterschade te hebben. Maar in oktober werd het kunstwerk niet meer gezien. "Ergens in die periode moet de kunst bij het grofvuil terecht zijn gekomen", zegt de burgemeester. De totale waarde van de kunst zou zo'n 22.000 euro zijn geweest.



Fouten gemaakt door gemeente

Volgens de onderzoekers verloor de gemeente de kunstwerken uit het oog omdat duidelijk beleid ontbrak tijdens de verbouwing van het gemeentehuis. Zo waren er geen richtlijnen voor registratie, opslag, conservering en beveiliging van de stukken.



Ook is nooit duidelijk vastgelegd welke ambtenaar verantwoordelijk was voor de kunstwerken. Toen de werken vermist raakten, werd er ook niet snel genoeg gehandeld door de gemeente, aldus de onderzoekers.



Gekeken naar de resultaten van het onderzoeksrapport verwacht de gemeente niet dat de kunstwerken ooit nog gevonden zullen worden. "Het college betreurt dat zeer, zeker gezien de betekenis of waarde van de kunstwerken voor de kunstenaar en de gemeenschap", zegt Van der Pas.



De gemeente zegt te betreuren hoe er tijdens de fusie met de collectie is omgegaan. "Met de wetenschap van nu hadden we op dat moment andere keuzes moeten en willen maken", aldus de burgemeester. De aanbevelingen uit het onderzoek neemt het college dan ook over.

