Sterkste tekenen tot nu toe van mogelijk buitenaards leven

Hoewel er nog geen direct bewijs van buitenaards leven is gevonden, hebben ruimtewetenschappers mogelijk een belangrijke ontdekking gedaan in de zoektocht hiernaar.



In de atmosfeer van een planeet ver buiten ons zonnestelsel zijn gassen ontdekt die wij op aarde ook kennen. Deze gassen kunnen zijn ontstaan uit biologische processen, stellen wetenschappers van de Universiteit van Cambridge. Zij noemen het 'de sterkste tekenen tot nu toe van mogelijk leven'.



De vondst kon worden gedaan met behulp van de James Webb-ruimtetelescoop, en is gemeld in The Astrophysical Journal Letters. De twee gassen, dimethylsulfide (DMS) en dimethyldisulfide (DMDS), worden op aarde geproduceerd door levende organismen, voornamelijk door een bepaalde algensoort.



Dit suggereert dat de planeet mogelijk wemelt van microbieel leven, stellen de onderzoekers. Ze willen benadrukken dat ze geen aankondiging doen van de ontdekking van daadwerkelijk levende organismen. De bevindingen moeten daarom met de nodige voorzichtigheid worden bekeken; er is meer onderzoek nodig.



"Dit is een monumentale ontdekking", zegt astrofysicus Nikku Madhusudhan, die het onderzoek leidt. "Maar we moeten ook voorzichtig zijn. Het is een van de grootste vraagstukken waar de wetenschap mee bezig is. We moeten dit heel behoedzaam aanpakken. We moeten er echt heel zeker van zijn dat we leven hebben gezien."





'De vraag is hoe betrouwbaar dit is'

Volgens astrobioloog Inge Loes ten Kate is het lastig in te schatten hoe bijzonder deze ontdekking nou is. "De wetenschap is er nog niet over uit wat voor planeet dit eigenlijk is", zegt ze tegen RTL Nieuws. "Er kunnen verschillende interpretaties aan gegeven worden. Deze groep onderzoekers zegt dat ze denken dat het een waterplaneet is. Maar de vraag is hoe betrouwbaar dit is."



Volgens Ten Kate zou het goed zijn als een onafhankelijke groep wetenschappers dit nog eens bekijkt. "Ik ben nog niet overtuigd in ieder geval. Het onderzoek dat ze doen is heel interessant. Ik wil niet zeggen dat hij niet gelijk heeft en dat zijn onderzoek niet deugt. Maar ik kan ook niet zeggen: dit deugt."





Groter dan de aarde

De planeet waar de vondst is gedaan draagt de naam K2-18b, en is ruim 2,5 keer zo groot als de aarde en ruim 8,5 keer zwaarder. Hij ligt op 124 lichtjaren afstand, dat is omgerekend een slordige 1135 biljoen kilometer.



K2-18b ligt in wat wetenschappers noemen de 'bewoonbare zone'. Dat wil zeggen dat er vanwege de temperatuur vloeibaar water kan zijn.



In 2019 werd er al waterdamp ontdekt op deze planeet en in 2023 ontdekte de James Webb-telescoop er methaan en kooldioxide.



Als ergens buiten de aarde leven te vinden is, dan is de kans waarschijnlijk het grootst op de maan Europa, een van de vele manen van de planeet Jupiter.

18-04-2025 20:39:10 Mamsie

Als ergens buiten de aarde leven te vinden is, dan is de kans waarschijnlijk het grootst op de maan Europa, een van de vele manen van de planeet Jupiter.



Daar wonen dan de maanmannetjes, ik snap het. Daar wonen dan de maanmannetjes, ik snap het.

18-04-2025 21:40:59 allone

De denkfout die ze maken is dat ze denken dat leven op andere Planeten moet lijken op leven op de aarde

