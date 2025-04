Koningsdag vieren in Amsterdam? Gemeente zegt: kom niet hierheen

De gemeente Amsterdam roept mensen op om niet naar de hoofdstad te komen tijdens Koningsdag omdat er grote drukte verwacht wordt. Amsterdammers wordt geadviseerd om de verjaardag van de koning in hun eigen buurt te vieren. De gemeente vraagt mensen die toch in Amsterdam zijn, de drukke plekken als het centrum te mijden.



Er komen elk jaar meer mensen naar de hoofdstad tijdens de verjaardag van de koning. Volgens de gemeente komt daar dit jaar bovenop dat het feest op een zaterdag is en mensen daardoor langer in de stad blijven. "De openbare ruimte, de voorzieningen en de nood- en hulpdiensten zitten tegen hun maximale belasting aan om Koningsdag beheersbaar, feestelijk en veilig te houden", aldus de gemeente.



Terugkijkend op vorige jaren is de gemeente "bezorgd" over de grote drukte tijdens Koningsdag. Het werd toen zo druk op sommige plekken dat er zorgen bestaan over de toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten in noodsituaties. Vorig jaar was het zo druk in de Westerstraat en omgeving dat de gemeente de toegangswegen moest afsluiten en mensen opriep niet naar de Jordaan te komen,

Reacties

18-04-2025 09:00:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.649

OTindex: 94.944

Oh. Ik ben al in Amsterdam.

En verbaasde me dat dagen geleden al mensen met stoepkrijt een plaatsje reserveren

18-04-2025 10:31:10 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.845

OTindex: 1.158

@allone , ga vabnacht op al die afgetekende stukken jouw naam zetten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: