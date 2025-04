Vier arrestaties in Kenia voor exotische mierensmokkel

In Kenia zijn vier mensen opgepakt die honderden kostbare mieren het land probeerden uit te smokkelen. De insecten zaten verstopt in kleine buisjes waarin ze twee maanden konden overleven en waren waarschijnlijk bedoeld om te verhandelen op de exotische huisdierenmarkt in Europa en Azië.Volgens The Kenya Wildlife Service (KWS) ging het onder meer om de zogeheten Messor cephalotes, een mierensoort die alleen voorkomt in Ethiopië, Tanzania en Kenia. De organisatie, die zich normaal gesproken richt op de bescherming van grotere dieren als leeuwen en olifanten, spreekt van een "mijlpaal".De Messor cephalotes is gewild bij verzamelaars vanwege hun gedrag. Ze kunnen complexe kolonies bouwen en zijn daarom populair in een formicarium. Dat is een speciaal terrarium voor mieren. Daarnaast zijn het goede ongediertebestrijders, bijvoorbeeld in de kas.De verdachten hadden de mieren in reageerbuisjes gestopt die niet getraceerd zouden worden door de beveiliging op het vliegveld. In de buisjes zaten vochtige katoenen watjes waardoor mieren twee maanden lang konden overleven.Twee van de verdachten komen uit België, een uit Vietnam en een uit Kenia. Ze hebben voor de rechtbank op het vliegveld van hoofdstad Nairobi schuld bekend. Het is onduidelijk wat voor straf ze boven het hoofd hangt.De handel in mieren is in Kenia niet verboden, maar wel streng gereguleerd. KWS spreekt van "bio-piraterij"; het commercieel exploiteren of exporteren van biologisch materiaal, zoals planten, dieren en micro-organismen, zonder dat het land van herkomst daarvan profiteert.