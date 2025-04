Wolf bijt hardloopster op De Hoge Veluwe

Je kon erop wachten: een hardloopster is zondagmiddag in Het Nationale Park De Hoge Veluwe aangevallen en twee keer in haar been gebeten. Vermoedelijk door een wolf, meldt de provincie Gelderland. De vrouw is in een ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen.



De provincie meldt dat de vrouw over de gebaande paden door het park liep toen ze werd aangevallen. Omstanders hebben het dier verjaagd.



Er is DNA afgenomen om te onderzoeken of het inderdaad een wolf was die de hardloopster beet. Samen met de gemeente Ede en Het Nationale Park De Hoge Veluwe bekijkt de provincie welke maatregelen genomen kunnen worden voor het geval dezelfde wolf weer mensen aanvalt.



Wolvenexpert Glenn Lelieveld reageert verbaasd op het bericht van de provincie Gelderland. "Bizar, ik vind het nogal wat om over een vermoedelijke wolf te spreken met zo weinig informatie. Ik heb zelf geen beelden gezien of andere aanwijzingen gekregen die doen vermoeden dat het om een wolf gaat. Maar misschien heeft de provincie informatie die ik niet heb."



Verder vraagt Lelieveld zich af waarom het speciale Wolvenmeldpunt niet is ingelicht over het incident. Ook zegt Lelieveld bij het bijten in de benen van een hardloper eerder aan een hond te denken dan aan een wolf. Dat een speelse wolvenwelp de hardloopster heeft aangevallen, is volgens Lelieveld uitgesloten. "De welpen worden pas eind deze maand geboren en zitten daarna nog drie weken in hun hol."



De provincie zegt nog geen verdere informatie over het incident te kunnen geven. Ook is nog niet bekend of Gelderland voor het DNA-onderzoek een spoedprocedure aanvraagt om sneller te kunnen achterhalen welk dier de hardloopster heeft gebeten.

Reacties

14-04-2025 16:16:03 BatFish









Het zou natuurlijk ook een loslopende Duitse herder kunnen zijn. Hondenbeten komen ongeveer 150.000 keer per jaar voor alleen in Nederland. Daar is zelden ophef over.

14-04-2025 17:58:48 allone









@Emmo : hoe weet je dat dat dezelfde wolf / hond is?

14-04-2025 23:08:23 Emmo











Het lijkt er sterk op dat dit een originele foto is, al ben je nooit helemaal zeker, uiteraard. @allone : Links op de foto staat een vrouw met, naar het lijkt, bebloede benen, rechts op dezelfde foto het dier.Het lijkt er sterk op dat dit een originele foto is, al ben je nooit helemaal zeker, uiteraard.

15-04-2025 06:03:50 allone













Het bebloede been kon ik niet zien.



En het laatste waar ik aan denk als ik aangevallen word, is om een foto te maken …



Laatste edit 15-04-2025 06:04 @Emmo : okHet bebloede been kon ik niet zien.En het laatste waar ik aan denk als ik aangevallen word, is om een foto te maken …

15-04-2025 09:15:07 BatFish









@Emmo : nee dat is een wolf. Als het klopt dat dit hetzelfde beest is hebben we dus 1 beet in de tien jaar dat het dier in Nederland voorkomt, tegen ongeveer 150000 per jaar van honden die door hun baasje in de gaten gehouden zouden moeten worden. Nog steeds een scheve verhouding qua ophef.

15-04-2025 09:20:21 Emmo











Aan de andere kant hebben we een groot, sterk roofdier, dat voldoende slim is om te beseffen dat mensen in principe geen bedreiging vormen. Dat werkt de interacties wel in de hand. ik vermoed dan ook dat dergelijke ontmoetingen dan ook vaker zullen gaan voorkomen. @BatFish : Scheve verhouding, dat zeker.Aan de andere kant hebben we een groot, sterk roofdier, dat voldoende slim is om te beseffen dat mensen in principe geen bedreiging vormen. Dat werkt de interacties wel in de hand. ik vermoed dan ook dat dergelijke ontmoetingen dan ook vaker zullen gaan voorkomen.

