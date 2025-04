Instapkaarten en inchecken afgeschaft in nieuwe opzet vliegen

De dagen van het zoeken naar je instapkaart of de ongeduldige rij bij het inchecken kunnen binnenkort voorbij zijn met de op handen zijnde plannen om de manier waarop we reizen te herzien.



De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), het VN-orgaan dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het luchtvaartbeleid, is van plan om de bestaande regels voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen drastisch op te schudden door de introductie van een "digitale reispas".



Hierdoor zouden passagiers paspoortgegevens op hun apparaten kunnen opslaan om te gebruiken voor reizen. De veranderingen zouden binnen drie jaar van kracht kunnen worden, volgens de Times.



Op dit moment moeten mensen die vliegen inchecken, wat online kan of op de luchthaven bij aankomst. Vervolgens krijgen ze een instapkaart met een streepjescode. Deze wordt door een passagier op verschillende punten op de luchthaven gescand, waaronder bij de gate voordat hij aan boord gaat. Die instapkaart kan ook op je telefoon staan.



De veranderingen zouden instapkaarten en de noodzaak om in te checken voor vluchten overbodig maken. In plaats daarvan zullen vliegers een "reispas" downloaden naar hun telefoon wanneer ze een vlucht boeken. De pas wordt automatisch bijgewerkt als er wijzigingen worden aangebracht in de boeking.



Passagiers kunnen ook hun paspoort uploaden naar hun telefoon en door luchthavens reizen met hun gezicht als verificatie. In plaats van handmatig in te checken, waardoor luchtvaartmaatschappijen weten wie er aan boord van hun vluchten wil gaan, zullen luchtvaartmaatschappijen in plaats daarvan worden gewaarschuwd wanneer passagiers aankomen op de luchthaven en hun gezicht wordt gescand.



Valérie Viale, de directeur van product management bij Amadeus, een bedrijf voor reistechnologie, vertelde de Times dat de veranderingen "de grootste in 50 jaar" waren. Ze zei: "De laatste upgrade op grote schaal was de invoering van e-ticketing in het begin van de jaren 2000. De industrie heeft nu besloten dat het tijd is om te upgraden naar moderne systemen "

En hoe reis je dan zonder mobiele telefoon?

