Rijkswaterstaat zoekt Belgische schipper van illegaal achtergelaten Elmo

Rijkswaterstaat zoekt de eigenaar van het binnenvaartschip Elmo (dat al vier jaar illegaal ligt afgemeerd in de monding van de Dintel in Noord-Brabant) in België. Het plaatste hiervoor een advertentie in Gazet van Antwerpen.In de advertentie roept Rijkswaterstaat de eigenaar op om zijn schip binnen twee weken te verwijderen, anders wordt het weggesleept op zijn kosten. Het schip bevindt zich al vier jaar illegaal in de monding van de Dintel, een riviertje in Noord-Brabant.De waterwegbeheerder is ervan overtuigd dat het de eigenaar in België moet zoeken, zo meldt Gazet van Antwerpen. Naast een oproep in de Nederlandse versie van het Staatsblad, moet de waterwegbeheerder verplicht ook een advertentie plaatsen in een krant van de regio waaruit de eigenaar vermoedelijk afkomstig is.Uit een onderzoek in de scheepsregisters is gebleken dat de eigenaar van de Elmo vermoedelijk uit de Antwerpse regio komt. Op de achterwand van het woongedeelte staat ‘Antwerpen’ geschilderd, wat dat vermoeden versterkt. De eigenaar krijgt nog de kans om zijn schip te komen halen, voordat het op zijn kosten wordt verwijderd.Het schip ligt voorbij de sluis van de Dintel, waar de rivier uitmondt in het Volkerak. Het Volkerak is het zoetwatermeer waarin ook het Schelde-Rijnkanaal uitmondt als je van Antwerpen naar Rotterdam vaart.