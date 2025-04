Blackbird vliegt met zes wastrommels

Is het een vogel? Nee! Is het een vliegtuig? Nou ja, eigenlijk wel… Maar de Blackbird van Cyclotech is er niet zomaar eentje.Het Oostenrijkse Cyclotech werkt al jaren aan een technologie dat de luchtvaart moet transformeren: het CycloRotor-systeem. In plaats van propellers zorgen een soort draaiende wastrommels bij deze technologie voor de voortstuwing. Onlangs is het luchtvaartbedrijf gestart met de eerste testvluchten van de Blackbird, een prototype toestel uitgerust met zes van deze wastrommels.De ‘muren’ van de trommels draaien met een constante snelheid, en binnen in de cilinders vind je kantelende rotorbladen. (Zie de afbeelding hieronder.) Deze zijn ongeveer hetzelfde opgesteld als bij een Voith-Schneider Propeller, populair in de maritieme techniek.Wanneer de trommels kantelen, verandert de richting waarin de rotorbladen draaien. Iets wat je weer kunt vergelijken met de tuimelschijf van een helikopter. Door deze omhoog of omlaag te bewegen wordt de hoek van de rotorbladen veranderd. Dit mechanisme maakt het mogelijk om de helikopter in verschillende richtingen te sturen en te laten stijgen of dalen.Door de rotatie van de trommels kunnen de bladen ook snel van hoek veranderen – 360 graden binnen een fractie van een seconde.Op elke hoek van de Blackbird, een toestel van 4,9 meter lang, 2,3 meter breed en 2 meter hoog, heeft CycloTech een trommel geplaatst. Maar ook onder het vliegtuig zijn er twee onder een rechte hoek gemonteerd; deze zorgen voor extra verticale stuwkracht.Het luchtvaartbedrijf heeft geen haast om tot productie over te gaan – dat staat pas voor ergens in 2035 op de planning. Het bedrijfsmodel lijkt meer gericht te zijn op het bewijzen en demonstreren van het voortstuwingssysteem en het beschikbaar maken ervan voor andere toepassingen. CycloTech denkt bijvoorbeeld dat hun technologie geschikt is voor vliegende auto’s. UyR9pCiVs" target="_blank" rel="nofollow">Filmpje