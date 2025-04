Amerikaanse politie arresteert pleegmoeder die kind zou hebben geruild tegen aap

De politie van de Amerikaanse staat Missouri heeft een vrouw gearresteerd die ervan verdacht wordt dat ze een van haar kinderen heeft geruild tegen een aap. De vrouw zou zo haar verzameling exotische dieren uit hebben willen breiden.De vrouw zou in de loop der jaren meer dan 200 pleegkinderen hebben gehad. Maar dat weerhield haar niet van het uitoefenen van een opvallende hobby: ze zou in het bezit zijn van een grote verzameling exotische dieren, waaronder een aap. Die aap zou ze hebben geruild tegen een van haar pleegkinderen. De politie onderzoekt nu of dat echt zo is, meldt KSDK, een televisiestation in St. Louis. Ook de Britse krant The Independent maakt melding van de zaak.Afgelopen weekend werd de vrouw gearresteerd, nadat er in november 2024 een anonieme tip binnenkwam bij de jeugdbescherming van Missouri. Er werd melding gemaakt van vermeende geestelijke en fysieke mishandeling van een kind, waarna de politie een onderzoek startte.De politie kwam vervolgens een zaak over een vermist kind op het spoor. Volgens een getuige zou het kind bij de verdachte vrouw in huis hebben verbleven. Daar zou sprake zijn geweest van systematisch misbruik. ,,De getuige verklaarde ook dat de verdachte had gevraagd om het kind mee te nemen naar Texas. In ruil daarvoor moest een aap mee terug worden genomen”, aldus Mike Wood, officier van justitie van Lincoln County in Missouri. ,,We moeten natuurlijk meer onderzoek doen naar de geloofwaardigheid van dat verhaal.”