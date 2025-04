Dit is de favoriete kleur van je hond

Zien honden de wereld in grijstinten? Niet helemaal. Hoewel onze viervoeters minder kleuren zien dan wij, blijken ze toch verrassend kieskeurig als het op kleur aankomt. Nieuw onderzoek uit India laat zien dat veel honden een duidelijke voorkeur hebben voor de kleur geel — zelfs zó sterk, dat ze liever voor een lege gele voerbak kiezen dan voor een volle bak in een andere kleur.



Honden zijn zogeheten dichromaten, wat betekent dat ze twee soorten kleurgevoelige kegeltjes in hun ogen hebben. Mensen hebben er drie en kunnen daardoor een breder kleurenpalet waarnemen. Voor honden is de wereld dus net iets minder bont: ze zien vooral blauw-, geel- en grijstinten. Rood en groen? Dat is voor hen gewoon een ander soort geel.



Maar of ze ook een voorkeur hebben voor een bepaalde kleur, was tot nu toe onduidelijk. Dankzij een team onderzoekers van het Indian Institute of Science Education and Research is daar nu meer over bekend.



Voor het onderzoek werden 450 straathonden uit India gevolgd. De wetenschappers lieten de dieren kiezen uit drie voerbakken, elk in een andere kleur die binnen hun zichtbare spectrum valt: geel, blauw en grijs. En wat bleek? Meer dan de helft van de honden (72 van de 134 in dit deel van het onderzoek) liep direct naar de gele bak. Ook als alle bakken leeg waren, bleef geel favoriet.



De voorkeur voor geel bleek zelfs zó sterk, dat honden soms liever naar een lege gele bak liepen dan naar een grijze bak waar wél voer in zat. Dat roept natuurlijk vragen op: vinden honden geel écht mooier, of is er iets anders aan de hand?

Reacties

07-04-2025 13:42:50 allone

Oudgediende



Tja. Honden in India.



Offtopic Indischgeel is een geel organisch pigment. Tegen het eind van de middeleeuwen kwam in India een nieuw geel pigment in gebruik. Het werd geproduceerd door koeien bladeren van de mangoboom te voeren. In de bladeren zit de gele kleurstof euxanthon.

07-04-2025 14:54:55 Emmo

Stamgast



@allone :

Het werd geproduceerd door koeien bladeren van de mangoboom te voeren.[/i] QuoteHet werd geproduceerd door koeien bladeren van de mangoboom te voeren.[/i] Dus de koeienstront werd geel?

07-04-2025 14:59:36 allone

Oudgediende



De lever van de koe zet het euxanthon om in euxanthinezuur. Het magnesiumzout daarvan vormt een zeer fel, lichtgevend en lichtecht pigment. Het wordt door de nieren uit het bloed van de koe gefilterd. De urine van de koeien werd in potten opgevangen, ingekookt en tot bollen gekneed. Die werden ingepakt en door heel India verhandeld.



Wie dit ooit „ontdekt“ heeft?



Laatste edit 07-04-2025 15:00 @Emmo : urine:Wie dit ooit „ontdekt“ heeft?

07-04-2025 15:14:54 MIADIA

Oudgediende



@allone : dezelfde die koffie zet van door katten uitgekakte bonen?

