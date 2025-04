Chanel heeft langste vrouwentong ter wereld

De Amerikaanse Chanel Tapper mag zich al vijftien jaar lang de vrouw met de langste tong ter wereld noemen. Elke potentiële rivaal bijt de tanden stuk op haar 9,75 centimeter. ,,Dramatische reacties zijn altijd grappig”, vertelt ze nu in een interview met het Guinness Book of Records.Uiteraard heeft Chanel met haar tong heel wat trucjes onder de knie gekregen. Jenga-blokken uit een toren duwen? Check.Plastic bekertjes laten ‘flippen’? Zeker wel! De top van haar neus of de onderkant van haar kin raken? Een makkie. Ja, deze vaardige dame uit Californië kan haar tong zelfs volledig rond een lepel krullen.Genieten doet Chanel pas echt wanneer mensen het uitschreeuwen van schrik. ,,Het leukste van alles? Dat mensen zich kapotschrikken. Dramatische reacties zijn altijd grappig”, klinkt het.Haar ‘talent’ kwam voor het eerst bovendrijven toen ze 11 was. Ze maakte er een spelletje van haar tong uit te steken en iedereen verbaasde zich toen al over de lengte. Enkele jaren later ging ze viraal met een tongvideo.Zo trok Chanel uiteindelijk ook de aandacht van het Guinness Book of Records. Organisatoren nodigden haar in 2010 uit op een evenement in Los Angeles. Bij de officiële meting hield ze twee tegenstreefsters nipt achter zich.Sindsdien is er niemand meer opgestaan die haar van de eerste plek heeft kunnen verdrijven. De gemiddelde vrouw heeft een tong die 1,9 centimeter korter is.Chanel pakt zelf niet graag uit met haar wereldrecord. ,,Eigenlijk sta ik niet zo graag in de spotlights”, legt ze uit. ,,Ik kan wel omgaan met de aandacht, maar ik kick er zeker niet op.”De voordelen zijn echter onmiskenbaar. ,,Ik mag veel reizen en andere wereldrecordhouders ontmoeten. Ik beland op plekken waar ik nooit eerder geweest ben. Heel leuk allemaal.”Haar trip naar Milaan zal Chanel zeker nooit meer vergeten. Voor een campagne van modemerk Diesel werd haar tong in het blauw en groen geschilderd.Bij de mannen doet Nick Stoeberl het met 10,1 centimeter nog een tikje beter. De 35-jarige Amerikaan gebruikt zijn unieke lichaamsdeel als... kwast om schilderijen te maken. ,,Een servet heb ik niet nodig. Ik kan mijn gezicht altijd zelf schoonlikken”, verklaarde hij twee jaar geleden in een interview.