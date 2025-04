Maersk koopt spoorlijn langs Panamakanaal

Het Deense scheepvaartconcern A.P. Moller-Maersk heeft een spoorlijn gekocht die havens aan beide uiteinden van het Panamakanaal verbindt. Hiermee lijkt het bedrijf het beleid van president Donald Trump te ondermijnen die niet-Amerikaanse partijen langs de belangrijke handelsroute probeert weg te duwen.



Maersks dochter APM Terminals heeft de Panama Canal Railway Company overgenomen van een samenwerking tussen Canadian Pacific Kansas City en het Amerikaanse Lanco Group. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, is niet bekendgemaakt.



Trump fulmineert al maanden tegen de vermeende toenemende Chinese invloed rond het Panamakanaal, dat de VS vorige eeuw aanlegden en waarover ze decennia geleden de controle overdroegen. De president beweert dat de overdracht een slechte deal was en dreigt de waterweg ’terug te nemen’.



De Panamese regering weigerde commentaar te geven. Volgens de overheid betreft het een private transactie die niet gerelateerd is aan de activiteiten van het kanaal.

Reacties

03-04-2025 15:39:10 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.528

OTindex: 6.522

Trumpie moet niet zo moeilijk doen over dingen die hem niet aan gaan

03-04-2025 16:20:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.471

OTindex: 96.688

alle dingen hem aangaan.



Laatste edit 03-04-2025 16:21 @MIADIA : Trump vindt datdingen hem aangaan.

03-04-2025 16:32:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.760

OTindex: 28.631

Quote:

Trump fulmineert al maanden tegen de vermeende toenemende Chinese invloed Hij kan in ieder geval niet beweren dan Maersk Chinees is. Al kan ik me voorstellen dat hij dit aangrijpt om te beweren dat dit te maken heeft de situatie rond Groenland.

Quote:

Volgens de overheid betreft het een private transactie die niet gerelateerd is aan de activiteiten van het kanaal. Het mag dan (misschien) een private transactie zijn, het heeft álles te maken met de activiteiten van het Kanaal. Hij kan in ieder geval niet beweren dan Maersk Chinees is. Al kan ik me voorstellen dat hij dit aangrijpt om te beweren dat dit te maken heeft de situatie rond Groenland.Het mag dan (misschien) een private transactie zijn, het heeft álles te maken met de activiteiten van het Kanaal.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: