Massale vechtpartij tussen supporters na kickboksgala

Na afloop van een kickboksgala in sporthal IISPA in Almelo is zaterdagavond een massale vechtpartij uitgebroken op de parkeerplaats buiten het complex. Rond 21.00 uur gingen tientallen mensen met elkaar op de vuist. Volgens een woordvoerder waren het voornamelijk supporters van Heracles en Go Ahead Eagles. De Mobiele Eenheid en agenten met honden werden ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.



De ongeregeldheden ontstonden na een gevecht tussen twee kickboksers uit Almelo en Deventer. Fans van beide sporters, die op de tribune aanwezig waren, troffen elkaar buiten na afloop van het gevecht. Beelden van de vechtpartij werden later massaal gedeeld via sociale media. Tijdens het incident waren er circa driehonderd toeschouwers bij het gala aanwezig, onder wie ook ouders met kinderen. Volgens de organisatie speelde alles zich buiten af en is de veiligheid in de hal nooit in gevaar geweest.



Kickboksgala’s worden sinds 2008 regelmatig georganiseerd in Almelo. De organisatie toont zich verrast door de gebeurtenissen. Eerdere edities verliepen zonder noemenswaardige incidenten, ondanks de aanwezigheid van supporters van diverse voetbalclubs. De burgemeester van Almelo, Richard Korteland, is op de hoogte van het incident en zal later met een verklaring komen. Eerder werd al op verschillende locaties in Nederland een verbod op kickboksgala’s overwogen vanwege soortgelijke incidenten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: