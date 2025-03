Duitse schansspringer met hoogtevrees krijgt veel bijval

De Duitse schansspringer Philipp Raimund heeft zich vrijdag teruggetrokken bij het skivliegen in het Sloveense Planica. Hij sloeg de wedstrijd in de World Cup Finals over vanwege zijn aanhoudende problemen met hoogtevrees.



De 24-jarige Raimund deelde op Instagram (zie onderaan) een openhartig bericht, waarin hij zijn volgers liet weten dat hij al langere tijd kampt met hoogtevrees. ,,Bij het schansspringen is het meestal geen probleem, maar bij het skivliegen heb ik af en toe het probleem dat mijn lichaam anders reageert. Ik verlies dan de controle. Ik weet dan niet of ik dan nog steeds zelf de piloot ben, of dat ik helemaal niet meer kan reageren”, zegt Raimund, die al sinds 2019 meedoet aan World Cup-wedstrijden.



Skivliegen is een extreme vorm van schansspringen. Het enige verschil tussen de disciplines is dat er bij het skivliegen van een veel grotere schans wordt gesprongen, waardoor de snelheid ook hoger ligt.



De heuvel in Slovenië is zo’n 240 meter hoog en wordt ook wel de ‘Monster Hill’ genoemd. ,,Dat risico ga ik niet nemen. Ik weet niet of ik nog de controle over mezelf heb en kan reageren als het misgaat”, schrijft Raimund op Instagram, waar hij veel bijval en positieve reacties kreeg op zijn openhartige bericht, ook van zijn collega’s.



De schansspringer uit het Duitse Göppingen houdt de deur nog wel op een kier voor de slotdag van de World Cup Finals komende zondag. ,,Ik ga het eerst drie dagen aankijken. Natuurlijk heb ik het 95 procent van mijn sprongen onder controle, maar als het om Planica gaat, loop ik het risico dat ik de controle niet meer heb. Ik weet dan niet of ik dan nog steeds zelf de piloot ben, of dat ik helemaal niet meer kan reageren. Mocht ik alsnog genoeg vertrouwen hebben, dan vlieg ik zondag misschien wel. Maar ik ga niet vliegen als ik voel dat ik er niet klaar voor ben. Zie je zondag, of niet”, zegt Raimund, wiens broertje Luca Raimund (19) als voetballer actief is bij VfB Stuttgart en Duits jeugdinternational is.



Het evenement in Planica is het hoogtepunt van het skivliegseizoen. Raimund staat nu 22ste op de algemene World Cup-ranglijst.

Reacties

29-03-2025 17:13:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.542

OTindex: 94.655

Een schansspringer met hoogtevrees is als een zwemmer met watervrees Een schansspringer met hoogtevrees is als een zwemmer met watervrees

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: