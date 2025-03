Porsche landt na salto pal voor nest met tien eendeneieren

Een Porsche sloeg vrijdagochtend op de N343 in Tubbergen over de kop. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Nog meer geluk had een nest met eendeneieren. De auto kwam op slechts enkele centimeters afstand tot stilstand van dit nest.Het spreekwoordelijke engeltje op de schouder had vanochtend z'n handen vol op de Hardenbergerweg. Een 24-jarige man en een 61-jarige vrouw uit de gemeente Tubbergen zaten in de auto die door onbekende oorzaak over de kop sloeg en in een sloot belandde. Foto De auto raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept.Beide inzittenden werden door ambulancepersoneel nagekeken, maar bleken ongedeerd. De auto landde na de salto precies voor een nest eendeneieren . Wonder boven wonder liepen de tien eieren geen barstje op.