Spookschip in de Zwolse stadsgracht

Is het een gezonken rondvaartboot, een Russische onderzeeër of gewoon een vertekend satellietbeeld? Op afbeeldingen van Google Maps lijkt in de Zwolse stadsgracht ter hoogte van de Pannekoekendijk een schipwrak zichtbaar. Waar komt deze opvallende verschijning vandaan?Gisteravond rond een uur of tien post 'rikketikkert17', een gebruiker van het sociale media-platform Reddit, een opvallende vondst. "Ligt hier een boot op de bodem?", vraagt de anonieme gebruiker zich af.Al snel volgt een reactie van 'Muted-Shake-6245'. Deze beweert dat het om een zogeheten 'ghost image' (spookbeeld, red.) gaat. "Van het automatisch samenstellen van beeld. Mogelijk voer daar een boot en is dat half door het beeld gelopen." Anderen sluiten zich daarbij aan en geven aan dat ook op andere satellietbeelden van Google merkwaardige taferelen te zien zijn.Google heeft zelfs een eigen blog aan het fenomeen gewijd. Daarin legt een medewerker uit dat dit soort beelden vaak niet zijn wat ze lijken. Er wordt onder meer ingegaan op het silhouet van een vliegtuig dat zichtbaar is in een meer in de Amerikaanse staat Minnesota."Het lijkt alsof het vliegtuig onder water ligt, maar dat komt doordat elke satellietfoto die je op de kaart ziet is opgebouwd uit meerdere beelden. Snel bewegende objecten, zoals vliegtuigen, komen vaak maar op één van die beelden voor. Daardoor kan het gebeuren dat je nog een vaag ‘spookbeeld’ van zo’n object ziet op de uiteindelijke kaart."Het zou dus kunnen dat er een afbeelding is waarop op de bewuste plek wel een boot voer. En dat het silhouet van die boot is blijven hangen in het samenvoegen van de afbeeldingen. Op luchtfoto's van het Kadaster van de Zwolse gracht is geen spoor van het 'spookschip' te zien. Ook is het water er dermate troebel dat het maar de vraag is of objecten op de bodem überhaupt op luchtfoto's verschijnen en zijn er geen ongevallen met boten bekend in dit deel van de gracht.De gemeente Zwolle acht de kans op een schipwrak in de stadsgracht uiterst klein. "In 2010 is de hele gracht uitgebaggerd", laat een woordvoerder weten. "Als er een schip lag hadden we het toen wel gevonden. Bij die werkzaamheden werden overigens wel twee mitrailleurs op de bodem aangetroffen", vervolgt ze. "Als er na 2010 nog een schip is gezonken kan dat bijna niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. In 2016, toen de koninklijke familie op bezoek kwam, is de gracht nogmaals onderzocht door duikers. Ook toen werd niets gevonden.”Zwolse schatzoekers mogen naar alle waarschijnlijkheid dus nog even verder zoeken.