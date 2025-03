Schutter McDonald's-moorden vindt niet dat hij slachtoffers vermoord heeft

Veysel Ü., de schutter van de dubbele moord in de McDonald's in Zwolle, wil in hoger beroep alsnog verklaren. Dat zou de eerste keer zijn, omdat hij zich altijd op zijn zwijgrecht beriep. De 35-jarige Ü. en zijn advocaten betwisten de kwalificatie 'moord' en stellen dat Veysel onder "psychische overmacht" de twee slachtoffers doodschoot.

Vorig jaar kreeg Veysel Ü. (35) dertig jaar celstraf opgelegd door de rechtbank, voor het vermoorden van twee mannen in maart 2022 in de McDonald's in Zwolle. Hij schoot elf keer op de broers Hüseyin (62) en Ali (57) Torunlar. Een langslepend conflict over geld zou de reden geweest zijn om te schieten.



De rechtbank heeft Veysel Ü schuldig bevonden aan moord. In haar uitspraak benadrukte de rechter dat het dossier geen aanwijzingen bevat dat Ali en Hüseyin Torunlar een bedreiging vormden.

Daarmee gaat de rechtbank de fout in, stellen de nieuwe advocaten van Veysel Ü. Volgens hen stond hun cliënt dusdanig onder druk dat er sprake zou zijn geweest van psychische overmacht.

"Om dat scenario te bewijzen, willen we nieuwe getuigen horen", zegt een van de advocaten. "Onder hen de weduwe van een man die ook door deze Turkse broers zou zijn afgeperst. Daarnaast zouden de broers ook na de dood van die man contact hebben gezocht met de weduwe. Hiermee lijkt het er op dat de broers vaker mensen onder druk hebben gezet."



Veysel ontmoette de twee broers in het overvolle McDonald's-restaurant in Zwolle-Noord om geldzaken te bespreken. Na een kort gesprek veranderde de sfeer aan tafel en begonnen de drie verhit met elkaar te praten. Opeens greep Veysel naar zijn geladen wapen en brak er geweld los in de McDonald's. Veysel schoot elf kogels, allemaal raak. De twee broers overleden ter plekke.



Tijdens de gehele inhoudelijke behandeling van de zaak bleef Ü. zich beroepen op zijn zwijgrecht. Dit deed hij op aandringen van zijn advocaat. Hij doorbrak zijn stilte slechts een enkele keer. Na het spreekrecht van de nabestaanden zei hij: "Het is vreselijk voor de nabestaanden. Ik heb er spijt van."



Daarnaast stellen de advocaten dat afgetapte gesprekken niet goed vertaald zijn. "Daar willen we opnieuw naar kijken."

Tijdens de regiezitting in het hoger beroep begon Veysel Ü. al met praten. "Ik mocht niet praten met u van mijn oude advocaten, maar daardoor ben ik onterecht veroordeeld voor moord. Ik zie allerlei dingen in het dossier die niet kloppen. Daarom wil ik mijn verhaal doen."

Volgens zijn advocaten is Ü. emotioneel door zijn daad. "Hij is er niet trots op. En er vloeien nu tranen. Maar hij wil uitleg geven, zodat het juiste verhaal naar voren komt."

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak of ze meegaan in de wensen van de advocaten. Het hoger beroep krijgt inhoudelijk later dit jaar een vervolg. Wat Veysel Ü. betreft kan dat niet snel genoeg zijn. "Het is een lastige zaak, maar ik heb heel veel te vertellen. Ik heb de afgelopen 29 maanden gepuzzeld en wil dat nu duidelijk maken."

Reacties

28-03-2025 09:11:35 allone

Oudgediende



Lekker lang en lekker duur zo, zo’n rechtszaak.

Als je mensen doodschiet, om wat voor reden dan ook, heb je ze toch echt doodgeschoten

28-03-2025 09:33:34 BatFish

Oudgediende



@allone : Ja, en met elf kogels kun je moeilijk van een ongeluk spreken. Hij is met een wapen naar die MacDonalds gegaan dus 'doodslag' kun je ook vergeten.

28-03-2025 09:38:24 allone

Oudgediende



En dan ook nog eerst jarenlang zwijgen @BatFish : precies. Dat kun je moeilijk allemaal “toeval” noemen. Psychische overmachtEn dan ook nog eerst jarenlang zwijgen

