Duizenden mensen kregen mogelijk onterecht schadevergoeding toeslagen

Mogelijk hebben duizenden mensen ten onrechte een compensatie van 30.000 euro gekregen in de toeslagenaffaire, schrijft NRC. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigt dat er in oktober informatie is opgedoken die een ander licht kan werpen op hun aanvraag van een paar jaar geleden.



Na de instelling van zogenoemde Catshuisregeling in 2020, meldden zich 69.000 mensen bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Zij vonden dat ze recht hadden op de schadevergoeding van 30.000 euro, waarvoor een lage drempel gold.



Uiteindelijk zijn 41.000 aanvragen goedgekeurd. Daar zijn ook veel aanvragen bij van mensen die stellen dat ze geen 'waarschuwingsbrief' van de Belastingdienst hadden gekregen voordat hun kinderopvangtoeslag werd stopgezet.



Omdat die brieven destijds niet werden teruggevonden in de systemen van de Belastingdienst, werden deze mensen erkend als slachtoffer. Maar in het najaar van 2024 werd een databestand aangetroffen, waaruit mogelijk blijkt dat die brieven wel degelijk zijn verstuurd.



"Dat bestand wordt nu goed geanalyseerd", zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. Er wordt gekeken naar de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van de informatie. "En als dat is afgerond, informeren we de Tweede Kamer."



In NRC rekenen medewerkers van de UHT voor dat zo'n 20 procent van de gedupeerden erkenning kreeg op basis van een ontbrekende brief. Dat zouden 8000 personen zijn, die allemaal 30.000 euro ontvingen, of een hoger bedrag als de schade groter was. Hun schulden werden kwijtgescholden en hun kinderen hadden recht op een compensatie van maximaal 10.000 euro.



De woordvoerder van Financiën kan niet bevestigen dat het om dit aantal gaat. Hij zegt wel dat de ontbrekende waarschuwingsbrieven "een grote rol spelen" in het databestand dat nu boven water is gekomen.



Morgen is er in de Tweede Kamer een debat over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

Reacties

27-03-2025 18:07:42 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.583

OTindex: 56.540

Wat een zootje ongeregeld is deze affaire!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: