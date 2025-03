Vliegtuig draait om naar VS omdat piloot paspoort vergeten was

Een vliegtuig dat onderweg was van Los Angeles naar Shanghai is omgedraaid omdat de piloot zijn paspoort was vergeten. Het toestel vloog al zo’n twee uur boven de Grote Oceaan toen hij daarachter kwam.

De Boeing 787 van United Airlines landde in San Francisco, meldt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. Daar stond een nieuwe crew klaar om de 270 passagiers alsnog naar China te vliegen. Het vliegtuig kwam met zes uur vertraging aan in Shanghai.



„Klanten kregen maaltijdvouchers en compensatie”, stelt United Airlines. Het is niet duidelijk hoe groot de compensatie was. Een passagier vertelde aan CNN dat de piloot het nieuws zelf via de intercom meedeelde aan de mensen aan boord. Zij waardeerde zijn eerlijkheid, maar stelde ook dat sommige medepassagiers „woedend” reageerden.

Reacties

27-03-2025 10:48:23 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.125

OTindex: 24.389

Ja, ik zou daar ook niet blij mee zijn om 5-6 uur vertraging op te lopen.

27-03-2025 13:33:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.520

OTindex: 94.597

dat is wel de meest originele manier om onder je job uit te komen.

Mijn wekker was stuk

En de brug was open

Mijn band was lek

Dus toen moest ik lopen

En oh ja. Paspoort vergeten



27-03-2025 14:39:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.682

OTindex: 28.628

Hadden ze er geen vliegtuig achteraan kunnen sturen om dat paspoort te brengen?

27-03-2025 16:42:59 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.582

OTindex: 56.537

@Emmo : En dan boven de Stille Oceaan een raampje opendoen en het paspoort even aangeven?

