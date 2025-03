Spiraalvormig lichtverschijnsel blijkt brandstof gelanceerde raket

Maandagavond rond 21.00 uur was in verschillende delen van Nederland, en ook elders in West-Europa, een mysterieus spiraalvormig lichtverschijnsel aan de hemel te zien. Dit viel veel mensen op: zowel het Nederlandse als het Belgische ufo-meldpunt kreeg tientallen meldingen. Niet veel later werd het mysterie opgelost: het verschijnsel bleek een brandstofdump van een Falcon 9-raket.Deze raket van SpaceX werd eerder op de avond gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida en liet vervolgens een spoor achter boven West-Europa.Ook satellietdeskundige en docent aan de TU Delft Marco Langbroek bevestigde de brandstofdump. Volgens Langbroek werd met de raket een 'Amerikaanse spionagesatelliet' gelanceerd.Die zorgde voor een 'vreemde spiraalwolk', meldt hij op X. Het dumpen van brandstof was volgens hem nodig om het raketdeel terug richting aarde te krijgen zonder te exploderen.