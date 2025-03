Je kat kan rustig naar buiten. Zoveel vogeltjes doodt hij niet

Moet je je kat binnenhouden om vogels te beschermen? Deze vraag houdt veel katteneigenaren en natuurliefhebbers bezig. Natuurliefhebbers zijn meestal onverbiddelijk. Katten eten vogels en zijn dus een probleem. Maar is dat zo zwart wit?



Verrassend genoeg blijkt dat huiskatten niet de grootste bedreiging vormen voor vogels. Onderzoek van het Katten Kenniscentrum Nederland (KKN) wijst uit dat zwerfkatten en schuurkatten een veel grotere impact hebben. Waarom is dat zo?



Zwerfkatten zijn vaak niet gecastreerd

Ze worden nauwelijks gevoerd

Ze zwerven over een groter gebied

Hun aantal neemt snel toe

Deze factoren zorgen ervoor dat zwerfkatten actiever op jacht gaan en een grotere bedreiging vormen voor vogels dan de gemiddelde huiskat.



"Een huiskat in stedelijk gebied, die af en toe een ommetje om het huis maakt, gecastreerd is en een baasje heeft dat 'm goed verzorgt, is het probleem niet zo."



Dit betekent niet dat huiskatten helemaal geen impact hebben, maar hun rol is minder groot dan vaak wordt gedacht.



Sommige gemeenten roepen op om katten binnen te houden of ze een belletje om te doen. Maar is dit effectief? Het KKN is kritisch:



Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze maatregelen de vogelstand verbeteren

Katten binnenhouden kan leiden tot frustratie en gedragsproblemen

Het welzijn van de kat kan in het geding komen

Wat kunnen we dan wel doen?



In plaats van alle katten binnen te houden, stelt het KKN een andere aanpak voor:



Zorg voor effectieve castratieprogramma's

Verbeter de leefomstandigheden van zwerfkatten

Geef voorlichting over verantwoord kattenbezit

Hoe zorg je voor een goede balans?



Als katteneigenaar kun je bijdragen aan een gezond evenwicht tussen katten en vogels:



Zorg goed voor je kat, zodat hij minder behoefte heeft om te jagen

Beperk het gebied waar je kat kan rondzwerven

Plaats vogelhuisjes op plekken waar katten niet bij kunnen

Is binnenhouden soms toch een optie?



In sommige gevallen kan het wel verstandig zijn om je kat binnen te houden:



Als je in een gebied woont met zeldzame vogelsoorten

Tijdens het broedseizoen van vogels

's Nachts, wanneer katten actiever jagen

