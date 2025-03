Duitse spoorlijn dagen dicht door actie van boze moestuinders

Een echtpaar dat zich stoorde aan een boom bij hun moestuin, heeft een dagenlange stremming veroorzaakt van een van de belangrijkste spoorlijnen van Duitsland. Ze besloten dinsdag om de boom langs het traject Hamburg-Hannover te kappen, maar die belandde op de bovenleiding. Op de route reden drie dagen amper treinen.



De Duitse politie is nu een onderzoek gestart naar de actie van het stel van 55 en 57. Volgens de politie hebben ze zich schuldig gemaakt aan onder meer vandalisme en verstoring van het treinverkeer.



Het echtpaar zou zich hebben geërgerd aan de boom langs het spoor, waarvan enkele takken boven hun moestuin hingen. Ze zouden de Duitse spoorwegen hebben gevraagd daar iets aan te doen. Toen dat niet gebeurde, grepen ze volgens de politie zelf naar de zaag. De boom kwam terecht op de bovenleiding; van een passerende goederentrein raakte de voorruit beschadigd.



Het herstelwerk bleek moeilijker dan gedacht en duurde uiteindelijk meer dan twee dagen. In die tijd werden honderden treinen omgeleid of geschrapt. Het stel heeft de politie verzekerd dat dit niet hun bedoeling was, maar ze worden waarschijnlijk toch vervolgd.

Reacties

24-03-2025 10:23:54 allone

Oudgediende



Ja. Dat is logisch. De bovenleiding vernielen wordt gestraft, ook als je het “niet zo bedoelde”

24-03-2025 10:27:05 BatFish

Oudgediende



@allone : En zo maar andermans bomen kappen is ook illegaal. En daar kunnen ze niet beweren dat ze het zo niet bedoelden!

24-03-2025 15:02:03 Mamsie

Oudgediende



Ik las het weer eens verkeerd... boze tuinmoeders.

