Verpleegkundige per direct ontslagen om schunnig kaartje

Een afscheidskaartje in de vorm van een baarmoeder met als tekst ‘Het is zeer kut dat ik ga’. Of een fles toiletverfrisser met als sticker ‘Fuckoff spray’. Een verpleegkundige die op een ludieke manier afscheid wilde nemen van haar collega’s moest dat bekopen met een ontslag op staande voet. Een grapje moet toch kunnen, zo dacht de verpleegkundige, en dus stapte ze naar de rechtbank in Arnhem. Die stelde haar volledig in het gelijk.



Op 30 september vorig jaar draait de verpleegkundige haar laatste avonddienst op een afdeling voor somatiek, waar zorg wordt geboden aan mensen met chronische lichamelijke aandoeningen zoals parkinson of een chronische longziekte. De volgende dag zou ze aan de slag gaan op een andere locatie binnen hetzelfde bedrijf.



Ter afscheid laat ze 28 cadeaupakketjes achter voor haar collega’s. Elk pakketje bevat onder meer een kaartje in de vorm van een baarmoeder met de tekst: ‘Het is zeer kut dat ik ga’. Daarnaast zitten er pennen in met teksten als ‘Can’t fix stupid, but we can sedate it’ (Je kunt domheid niet repareren, maar we kunnen het wel verdoven) en ‘I am starting to feel sick tomorrow’ (Ik begin me morgen ziek te voelen).



Ook neemt ze flessen toiletverfrisser mee met de sticker: ‘Fuckoff Spray – Keeps all the idiots and assholes away up to 4 hours’ (Houdt tot 4 uur lang alle idioten en rotzakken op afstand). Tot slot verspreidt ze ansichtkaarten met de boodschap: ‘And the wise one said ‘fuck this shit’ and found another job. Adios!’, vrij vertaald: ‘En de wijze zei: ‘Ik ben hier klaar mee’ en vond een andere baan. Adios!’



Niet iedereen kan deze humor waarderen. Sommige collega’s voelen zich beledigd of gekwetst, vooral een collega die langdurig ziek is door long covid en een ander met een ernstig zieke zoon. De werkgever vindt het gedrag ontoelaatbaar en ontslaat de verpleegkundige vier dagen later op staande voet.



De rechter erkent dat de teksten op de cadeautjes misplaatst en gênant zijn, maar vindt ontslag op staande voet een véél te zware maatregel. De werkgever kan immers niet bewijzen dat de verpleegkundige de cadeaupakketjes opzettelijk bij bepaalde collega’s heeft achtergelaten om hen te kwetsen.



Bovendien had de werkgever minder ingrijpende maatregelen kunnen nemen, zoals een berisping of het beëindigen van het dienstverband via de normale procedure.



Het ontslag heeft bovendien ingrijpende gevolgen voor de verpleegkundige. Ze verliest per direct haar inkomen en heeft in principe geen recht op een transitievergoeding of WW-uitkering.



Voor een ontslag op staande voet moet een werkgever een zeer dringende reden hebben, en in dit geval oordeelt de rechter dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Het ontslag wordt daarom ongeldig verklaard.



Omdat de verpleegkundige onterecht is ontslagen, kent de rechter haar verschillende vergoedingen toe. De werkgever moet een billijke vergoeding van ruim 4000 euro betalen, een vergoeding voor onregelmatige opzegging van bijna 12.000 euro en een transitievergoeding van iets minder dan 7300 euro.



Daarnaast moet de werkgever ruim 1300 euro aan proceskosten vergoeden. De verpleegkundige accepteert het ontslag uiteindelijk en keert na ruim vijf jaar dienstverband niet meer terug. Of ze opnieuw cadeautjes heeft achtergelaten, is niet bekend.

Reacties

22-03-2025 08:37:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.487

OTindex: 94.535

Gevaarlijke ‘humor’ idd. En dat ze weer cadeautjes achterlaat lijkt me onwaarschijnlijk.

22-03-2025 10:32:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.614

OTindex: 28.625

@allone :

En dat ze weer cadeautjes achterlaat lijkt me onwaarschijnlijk. QuoteEn dat ze weer cadeautjes achterlaat lijkt me onwaarschijnlijk. Mijn kat laat ook wel eens cadeautjes achter. Ben ik ook niet altijd van gecharmeerd.

22-03-2025 10:50:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.487

OTindex: 94.535

@Emmo : misschien hebben jullie niet hetzelfde gevoel voor humor

22-03-2025 11:20:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.449

OTindex: 96.612

Misschien een beetje misplaatste grapjes. Maar om er nou zo'n enorm ding van te maken is nou ook weer overdreven.



Laatste edit 22-03-2025 11:21

22-03-2025 11:49:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.614

OTindex: 28.625

@allone : Inderdaad tast ik in het duister betreffende het gevoel voor humor van de kat.

