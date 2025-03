Eerbetoon eist mensenleven

Maandagochtend werd een burger per ongeluk doodgeschoten tijdens de begrafenis van twee soldaten van de Haïtiaanse strijdkrachten. Het slachtoffer was op weg naar de begraafplaats Delmas 75, toen hij door een kogel in zijn hoofd werd geraakt. Hij overleed ter plekke, terwijl soldaten in de lucht schoten losten als laatste afscheid van hun strijdmakkers.



