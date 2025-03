Turkse lira crasht na arrestatie burgemeester Istanbul

De waarde van de Turkse lira is woensdagochtend gedaald tot het laagste niveau ooit. De munt verloor aan waarde na de aanhouding van Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul. Hij geldt als een belangrijke uitdager van Recep Tayyip Erdogan voor het Turkse presidentschap.



De lira paste op een bepaald moment meer dan 40 keer in de Amerikaanse dollar. Een dag eerder was een dollar nog 36 lira.



De Turkse munt reageert doorgaans negatief op binnenlandse gebeurtenissen, zowel economische als politieke. Zo verzwakte de lira eerder al na de mislukte staatsgreep in 2016. Ook de verkiezingsnederlaag van Erdogans partij AKP bij de lokale verkiezingen in april vorig jaar beïnvloedde de waarde negatief.

