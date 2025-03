Spoorloze vrouw in VS na zes dagen bevrijd uit auto in greppel

Een Amerikaanse vrouw die achter het stuur in slaap was gevallen en van de weg was geraakt, is na bijna een week levend teruggevonden. Ze was met haar auto in een greppel beland en klem komen te zitten. Ze kon daardoor niet bij haar telefoon komen die onder de passagiersstoel was beland.De familie van de 41-jarige vrouw uit de staat Indiana had haar als vermist opgegeven. Na donderdagnacht hadden ze niets meer van haar vernomen. Zes dagen later stuitte een man bij drainagewerkzaamheden op de auto in de buurt van plaats Brook. Het voertuig was vanaf de weg niet te zien.In de auto troffen hij en een collega de vermiste vrouw aan. Ze was bij kennis en kon met de mannen praten, aldus de lokale sheriff. Ze kon zich nauwelijks bewegen. Ze wist te overleven door haar trui te dopen in de kreek waarin haar auto was beland. Dat water zoog ze vervolgens op.Nadat de mannen haar hadden gesproken werden de hulpdiensten ingeschakeld. Die wisten haar uit de auto te bevrijden. Daarna werd ze per helikopter overgevlogen naar een ziekenhuis in Chicago, zo'n 130 kilometer verderop.Het ziekenhuis omschrijft haar toestand als ernstig. De vrouw heeft bij het auto-ongeluk haar benen en een hand gebroken, vertelt haar vader aan ABC News. De familie is een geldinzamelingsactie begonnen om de ziekenhuisrekeningen te kunnen betalen.