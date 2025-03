Poepdouche op universiteit Delft door gesprongen rioolleiding

Studenten van de Technische Universiteit Delft werden gistermiddag opgeschrikt door een regen van uitwerpselen die plotseling uit het plafond van de faculteit civiele techniek kwam. Boosdoener was een gesprongen rioleringspijp.Op beelden van het voorval is te zien dat een bruine straal uit het plafond van het pand spuit. Een woordvoerder van de TU Delft laat aan RTL Nieuws weten dat het probleem tot overlast leidde, maar dat het onsmakelijke euvel snel verholpen was."Als je die beelden ziet schrik je enorm", zegt de woordvoerder. "Maar daarna ging het gelukkig heel snel. De leiding liep leeg, dat duurde tien minuten."De leiding liep boven een hal, en gelukkig niet in een collegezaal of een kantoor waar mensen aan het werk waren. "We hebben de boel gelijk afgezet, en zijn meteen begonnen met schoonmaakwerkzaamheden. Die zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Er is geen gevaar geweest voor de gezondheid van studenten of medewerkers."Alle colleges konden gisteren gewoon doorgaan, en de gesprongen leiding is inmiddels vervangen. "Het plafond is alweer bijna dicht", zegt de woordvoerder. Ook de geur die de ontlasting verspreidde was al snel weer weggetrokken.Volgens de woordvoerder hoeven studenten zich geen zorgen te maken voor meer poepregens in het faculteitsgebouw. "We zijn wel aan het kijken waardoor dit veroorzaakt is, en of er op andere plekken leidingen versneld moeten worden vervangen."