Cybertruck die als boot gebruikt kan worden zinkt in haven VS

Een Cybertruck is in de Verenigde Staten in een haven naar de bodem gezonken, nadat de bestuurder probeerde een jetski in het water te laden. En dat terwijl CEO Elon Musk eerder claimde dat het voertuig dusdanig waterbestendig zou zijn, dat het als boot zou kunnen worden gebruikt.Het voorval gebeurde gisteren in de haven van Ventura, ten noordwesten van de stad Los Angeles aan de westkust van het land. De man zou volgens de lokale krant Ventura County Star per ongeluk naar achteren het water in hebben gereden.De bestuurder kon het voertuig op eigen kracht verlaten, voor de auto volledig onder het wateroppervlak verdween.De hulpdiensten moesten in groten getale uitrukken om de Cybertruck uit het water te halen, meldt de Ventura County Star. Onder meer de brandweer, kustwacht en kustpolitie kwamen aan de bergingsoperatie te pas.De toch niet drijvende Cybertruck moest uit het water worden getakeld.De berging werd bemoeilijkt door het risico op brand, aangezien het om een elektrisch voertuig ging. Na twee uur lukte het uiteindelijk om het voertuig uit het water te halen.Elon Musk, de rijkste man ter wereld en eigenaar van autobedrijf Tesla, heeft eerder geclaimd dat de Cybertruck kort als boot kan worden gebruikt. De auto zou daardoor rivieren kunnen oversteken.