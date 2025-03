Zwitsers raadslid overtreedt wapenwet bij aankoop van roze waterpistolen

Een lokale politicus in Zwitserland moet een boete betalen nadat hij twee roze waterpistolen voor zijn petekinderen had gekocht. De speelgoedpistolen zijn volgens het Zwitserse Openbaar Ministerie nauwelijks van echte wapens te onderscheiden en daarmee heeft de politicus de wapenwet overtreden.De regionale krant Aargauer Zeitung schrijft dat gemeenteraadslid Marc Jaisli de waterpistolen vorig jaar zomer kocht bij de Chinese webshop Temu, waar spullen voor een spotprijs worden aangeboden. De Zwitserse douane nam de wapens echter in de beslag.Jaisli zegt dat hij niet doorhad dat hij de wapenwet overtrad. "Onwetendheid is geen excuus", zegt hij tegen de regionale krant. Het lid van de gemeenteraad van Buchs, niet ver van Z├╝rich, zegt de boete van omgerekend ruim 1300 euro inmiddels te hebben betaald.Lang niet alle bestelde waterpistolen worden door de Zwitserse douane in beslag genomen. Zwitserse media schrijven dat transparante waterpistolen waarvan op grote afstand meteen duidelijk is dat het speelgoed is, wel zijn toegestaan.